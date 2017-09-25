Спасибо безвизу: валюты в страну привезли на 20% больше

МИНСК, 26 сан — Sputnik. После введения пятидневного безвизового режима для жителей 80 стран туристы начали привозить в Беларусь на 20% больше валюты, заявил во вторник в пресс-центре Sputnik замминистра спорта и туризма Михаил Портной.



© Sputnik / Виктор Толочко Минспорта хочет увеличить срок безвиза до 10 дней

Беларусь ввела пятидневный безвизовый режим для прилетающих через национальный аэропорт "Минск" с начала этого года. Уже через полгода у подобного решения есть положительные итоги.

"Туристов стало больше на 40 тысяч — мы говорим о тех туристах, которые приезжали через аэропорт в первое полугодие", — рассказал в пресс-центре Sputnik Портной.

По словам замминистра, особенно активно безвизовым режимом пользуются немцы. В первом полугодии из Германии прилетели около восьми тысяч человек. Популярна республика и у поляков, а также испанцев.

Кроме того, есть итоги и с экономической точки зрения. "Туристы привозят в Беларусь на 20% больше валюты. Но это только начало пути, и мы понимаем, что манна небесная внезапно не упадет. Очень рассчитываем на следующий год", — отметил Портной.

Уже к Евроиграм, которые пройдут в Беларуси в 2019 году белорусские власти могут либерализировать безвизовый режим и разрешить туристам находиться в Беларуси без визы не пять, а десять суток. Сейчас эти вопросы рассматриваются профильными ведомствами.