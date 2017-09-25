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16,4 тысячи водителей воспользовались метро в день без автомобиля
26.09.2017 11:47 — Новости Общества | Tut.by
Минское метро подсчитало, сколько водителей отказались от езды на машине в День без автомобиля (22 сентября). По данным пресс-секретаря метрополитена Андрея Кузьмина, около 16,4 тыс. автомобилистов в этот день воспользовались подземкой, сообщает
По водительским правам и свидетельству о регистрации транспортного средства автомобилисты 22 сентября могли ехать в общественном транспорте бесплатно. Этой возможностью в метро воспользовались около 16,4 тысячи человек. Для сравнения: по данным за 2016 год, в Минске было зарегистрировано более 700 тысяч автомобилей, в столице сконцентрировано порядка 20% автотранспорта страны.
Напомним, европейская неделя мобильности завершилась Днем без автомобиля, который в этом году в Минске
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Минское метро подсчитало, сколько водителей отказались от езды на машине в День без автомобиля (22 сентября).
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