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Заморозки до минус 2 градусов ожидаются по востоку Беларуси ночью 27 сентября
26.09.2017 11:46 — Новости Общества | БелТА
26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заморозки до минус 2 градусов ожидаются по востоку Беларуси ночью 27 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет переменная облачность и без осадков. Утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется восточный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов выше нуля, по востоку в отдельных районах ожидаются слабые заморозки до нуля - минус 2. Днем будет 13-19 градусов тепла.-0-
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26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заморозки до минус 2 градусов ожидаются по востоку Беларуси ночью 27 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
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