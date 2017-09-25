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Заморозки до минус 2 градусов ожидаются по востоку Беларуси ночью 27 сентября

26.09.2017 11:46 — Новости Общества | БелТА  
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Заморозки до минус 2 градусов ожидаются по востоку Беларуси ночью 27 сентября

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заморозки до минус 2 градусов ожидаются по востоку Беларуси ночью 27 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет переменная облачность и без осадков. Утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов выше нуля, по востоку в отдельных районах ожидаются слабые заморозки до нуля - минус 2. Днем будет 13-19 градусов тепла.-0-

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Теги: Минск
 
 
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26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заморозки до минус 2 градусов ожидаются по востоку Беларуси ночью 27 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...

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