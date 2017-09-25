26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заморозки до минус 2 градусов ожидаются по востоку Беларуси ночью 27 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет переменная облачность и без осадков. Утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов выше нуля, по востоку в отдельных районах ожидаются слабые заморозки до нуля - минус 2. Днем будет 13-19 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды на неделю