Поиски Максима Мархалюка не дали результата, за дело берется СК

Следственный комитет возбудил уголовное дело о факту исчезновения в Беловежской пуще 10-летнего Максима Мархалюка. Расследование взято на контроль руководством ведомства.

Сегодня Следственный комитет Беларуси сообщил о том, что по факту исчезновения в Беловежской пуще малолетнего мальчика возбуждено уголовное дело. Дело возбуждено в соответствии с п.2 ст.167 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь: с момента подачи заявления об исчезновении ребенка прошло 10 суток, его местонахождение в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий не установлено.

“После поступления от матери сообщения об исчезновении сына, следователи Свислочского районного отдела Следственного комитета, сотрудники милиции и эксперты выбывали в составе следственно-оперативной группы на место происшествия. Производились осмотры жилища семьи Мархалюков, а также шалаша в лесном массиве, где часто собираются подростки. Изъятые с мест следы и предметы направлены для проведения соответствующих экспертных исследований. Опрошены родители малолетнего, его одноклассники, педагоги, друзья и знакомые. Проведена работа среди населения для получения информации, способствующей установлению местонахождения школьника”, - говорится в сообщении СК.

Ведомство также сообщает, что поиски мальчика будут продолжены, сейчас прорабатываются все версии исчезновения школьника. Как отмечает официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич, расследование уголовного дела взято под личный контроль председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем. Продолжают поиски мальчика и волонтеры, которые на протяжении последних десяти дней прочесывают Беловежскую пущу вместе с сотрудниками МЧС, кинологами и другими специалистами. Операция по поискам Максима стала одной из самых масштабных за последние годы, но пока так и не дала результатов.

Как заявил председатель Следственного комитета Иван Носкевич, сегодня нет данных о том, что пропавший в Свислочском районе ребенок стал жертвой преступления. В СК при этом не гарантируют, что ребенок не мог стать жертвой преступления, но и заблаговременно говорить о самом страшном пока не могут.

"Как только появятся новые фактические данные, которые позволят судить о возможном насильственном характере исчезновения, мы тотчас же возбудим соответствующее уголовное дело", - заявил председатель Следственного комитета.