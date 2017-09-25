|
Поиски Максима Мархалюка не дали результата, за дело берется СК
26.09.2017 12:08 — Новости Общества | БДГ
Следственный комитет возбудил уголовное дело о факту исчезновения в Беловежской пуще 10-летнего Максима Мархалюка. Расследование взято на контроль руководством ведомства.
Сегодня Следственный комитет Беларуси сообщил о том, что по факту исчезновения в Беловежской пуще малолетнего мальчика возбуждено уголовное дело. Дело возбуждено в соответствии с п.2 ст.167 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь: с момента подачи заявления об исчезновении ребенка прошло 10 суток, его местонахождение в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий не установлено.
“После поступления от матери сообщения об исчезновении сына, следователи Свислочского районного отдела Следственного комитета, сотрудники милиции и эксперты выбывали в составе следственно-оперативной группы на место происшествия. Производились осмотры жилища семьи Мархалюков, а также шалаша в лесном массиве, где часто собираются подростки. Изъятые с мест следы и предметы направлены для проведения соответствующих экспертных исследований. Опрошены родители малолетнего, его одноклассники, педагоги, друзья и знакомые. Проведена работа среди населения для получения информации, способствующей установлению местонахождения школьника”, - говорится в сообщении СК.
Ведомство также сообщает, что поиски мальчика будут продолжены, сейчас прорабатываются все версии исчезновения школьника. Как отмечает официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич, расследование уголовного дела взято под личный контроль председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем. Продолжают поиски мальчика и волонтеры, которые на протяжении последних десяти дней
Как
"Как только появятся новые фактические данные, которые позволят судить о возможном насильственном характере исчезновения, мы тотчас же возбудим соответствующее уголовное дело", - заявил председатель Следственного комитета.
Напомним, что Максим Мархалюк
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет возбудил уголовное дело о факту исчезновения в Беловежской пуще 10-летнего Максима Мархалюка. Расследование взято на контроль руководством...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии