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Минспорта: для признания виз с Россией нужно политическое решение

26.09.2017 12:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 сен — Sputnik. Для взаимного признания виз Беларуси и России необходимо политическое решение, заявил во вторник в пресс-центре Sputnik замглавы Минспорта и туризма Беларуси Михаил Портной.

Минспорта: для признания виз с Россией нужно политическое решение
© Sputnik / Виктор Толочко
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Вопрос взаимного признания виз — один из самых острых вопросов сегодня между Беларусью и Россией. После введения республикой пятидневного "безвиза" Россия была вынуждена восстановить пограничную зону на границе с Беларусью и проводить проверки паспортов — граждане третьих стран пересекать внутреннюю границу Союзного государства сейчас не могут. В настоящий момент продолжаются договоры о возможном признании виз обеими странами.

"Благодаря тому, что Россия ограничила транзит для третьих стран, мы потеряли очень большие потоки и деньги. Это не совсем правильно и не связано с безопасностью", — высказал мнение Портной.

Минспорта: для признания виз с Россией нужно политическое решение
© Фото: ГПК
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Замминистра подчеркнул: белорусские таможенники и пограничники работают профессионально, и России не стоит волноваться о безопасности.

"Необходимо политическое решение (о взаимном признании виз — Sputnik), и я думаю, что оно будет принято. Это недоразумение скоро урегулируют", — заверил замминистра.

Распоряжением премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова в июле была создана рабочая группа для урегулирования с российской стороной вопросов взаимного признания виз и иных вопросов, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств — участников Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Сейчас стороны продолжают переговоры о возможном взаимном признании виз.

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