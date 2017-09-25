На последней неделе ленивый не обсуждает погоду. Александр Лукашенко раскритиковал прогнозы Белгидромета, новый министр природы с претензиями согласился . Потом стало известно, что из Гидромета уволился синоптик Дмитрий Рябов. Пока официальных комментариев от самого Белгидромета нет, TUT.BY поговорил с метеорологом по образованию, работавшим в этой сфере. Он пожелал остаться анонимным, но рассказал, что он думает о прогнозах погоды в стране и о том, как они оправдываются.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Их прогнозы порой не то что читать… Иногда, прочитав, хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали. Там больше тысячи человек. Займитесь этой структурой и научитесь работать у структуры — совсем небольшая — в нашей армии есть (в ВВС и войсках ПВО) — на трое суток информация по часам, и ни разу не ошибались», — говорил Александр Лукашенко.

Прогнозы подаются президенту в устаревшем формате?

Собеседник TUT.BY — метеоролог по образованию, работавший в сфере. Сразу скажем, что это — не Дмитрий Рябов. Имя свое специалист называть отказывается (будем называть его Иван, имя вымышленное), но поговорить на тему прогнозов согласился.

Иван считает: в целом Белгидромет выдает хорошие прогнозы погоды.

— Прогнозы нормальные, однако не современные. Сейчас нужны персонализированные прогнозы (по населенному пункту, с высоким временным разрешением), правильно? С доставкой прямо на устройство потребителю.

Что касается критики от президента, то тут собеседнику не совсем понятно, чем конкретно не доволен Александр Лукашенко. Вероятнее всего, президента не устраивает формат, в котором ему подаются прогнозы погоды от Белгидромета.

— Есть прогнозы общего назначения, которые распространяются для населения через СМИ, а есть не общедоступные, специализированные — в том числе для обеспечения государственных органов, — объясняет собеседник. — Для органов госуправления каждый день формируется особый пакет документов, который доставляется курьером. Вероятнее всего, нашего президента не устраивает формат и качество подачи, детализация, формулировки, которые используются в этих документах. Форма подачи метеоинформации и структура в этих документах были свое время согласованы и утверждены. С тех пор времена изменились и, возможно, президент хочет видеть прогноз в другой форме — может, в электронной. Но наши синоптики связаны инструкциями и руководствами, отступить от утвержденной формы не могут.

Сравнение прогнозов Белгидромета с прогнозами военных тоже удивляет.

— Дело в том, что у военных нет собственной сети метеонаблюдений. Они от Белгидромета весь материал получают, — говорит Иван. — Авиационные синоптики — тоже подразделение Белгидромета. Уникальных прогнозов по Беларуси, без участия Белгидромета, просто не бывает. Потому как есть сеть метеостанций, без данных которых нельзя составить прогноз ни в Москве, ни в Лондоне, ни в Вашингтоне.

— Но прогнозы погоды нередко критикует не только президент, но и обычные пользователи.

— Беда в том, что 83% тех, кто ругает прогнозы, получают их через СМИ. Телеканалы, радиостанции, насколько мне известно, могут покупать прогнозы у Белгидромета несколько раз в неделю, хотя прогноз уточняется два раза в сутки. Взяло СМИ прогноз на неделю в понедельник, а ситуация в четверг изменилась. Белгидромет об этом знает, синоптик скорректировал прогноз, а СМИ — нет. Внимание, вопрос: причем здесь синоптик?

Предсказать погоду со стопроцентной точностью нельзя, считает собеседник. Специалисты получают, как ни крути, лишь приблизительный ответ. К тому же, каждый метеоэлемент (давление, ветер, температура и влажность воздуха и другие) предсказывается с разной степенью успешности.

— Лучше всего предсказывается атмосферное давление, хуже всего — влажностные характеристики воздуха, а значит — осадки. Прогнозы по температуре воздуха за сутки-трое могут оправдываться на 92−95%, осадки предсказываются хуже — на 85−90%, — говорит метеоролог. — С увеличением заблаговременности надежность прогнозов падает. Еще мне хотелось бы, чтобы люди, прежде чем говорить глупости, что «в Интернете прогноз погоды точнее», задумались, как он туда попадает. Не спутник же шпион летает и погоду над Беларусью смотрит.

— Есть мнение, что белорусские синоптики хорошо справляются с краткосрочными прогнозами погоды, а вот с долгосрочными — дело хуже. Это так?

— Дело в том, что долгосрочные прогнозы (от месяца и дольше) в Беларуси не разрабатываются. Используют результаты NOAA (Национального управления океанических и атмосферных исследований, США) или Росгидромета.

Почему прогнозы погоды на разных сайтах различаются

Просим у собеседника объяснить простыми словами, как же так выходит, что на разных сайтах можно увидеть прогнозы, которые отличаются друг от друга.

Итак, есть два типа прогнозов: синоптический и численный. Первый — это когда специалист синоптик, опираясь на метеоданные, просчитывает, какую погоду стоит ожидать. Численный — когда информация с метеостанций из разных стран поступает на крупнейшие в мире суперкомпьютеры, и уже техника высчитывает, какой будет погода.

При этом численные прогнозы сегодня используются и как бэкграунд для синоптических.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Уже никто с прозрачными линейками траектории по фактическим картам не строит, — иронизирует Иван. — Синоптик учитывает местные факторы, корректирует численный прогноз. Синоптик выделяет метеообразования — атмосферные фронты, воздушные массы, линии неустойчивости, учитывает местные факторы, корректируя численный прогноз. К тому же, синоптик интерпретирует данные из численного прогноза: «превращает» такие параметры атмосферы, как температура, влажность, количество осадков, ветер — в метеоявления: туман, грозу, гололед, метель.

Например, на сайте Белгидромета постоянно публикуют информацию от дежурного синоптика . С пометкой о том, что такой прогноз может существенно отличаться от численной модели прогноза.

В Беларуси около 50 метеорологических станций, которые собирают данные о погоде, около 20 из них посылают собранные данные на суперкомпьютер Met Office в Великобритании. Такие сайты как Pogoda.by, MeteoInfo.by — продукты Белгидромета, которые опираются в том числе на данные из Великобритании — численную модель UKMET. Есть сайты, источник прогнозов для которых — американская численная модель GFS, Европейский центр среднесрочных прогнозов — ECMWF.

— Что посоветуете человеку, которому нужно точно знать, будет ли сегодня дождь, или какая погода будет в выходные? На какой сайт идти за таким знанием?

— На «гидрометовских» сайтах хватает материала, чтобы составить прогноз для себя. Так как я, например, в 90% случаев нахожусь в Минске, то иду в прогноз для Минска. Иду на сайт meteoinfo.bу. Сначала иду в прогноз погоды на неделю по численной модели британского Met Office, потом уточняю в прогнозе погоды на неделю по численной модели американского NOAA, а если жду морозов, то и в прогноз погоды по численной модели канадского CMC. Но это на 3−5 дней. Прогноз на сегодня-завтра уточняю данными суперкомпьютера Белгидромета . Или по таблице прогноза погоды на 48 часов . Если ожидается что-то опасное, просматриваю штормовые предупреждени я и штормовые сообщения .

— А более простой путь есть?

— Pogoda.by — самый простой путь. Надежные, проверенные прогнозы, это все Белгидоромет Беларуси. Хотите больше и качественнее — надо немного изучить предметную область.

Не хватает метеостанций, радиолокаторов и специалистов

— Этих 50 метеорологических станций в Беларуси хватает для качественных метеонаблюдений? Достаточно ли хорошее там оборудование?

— Нет, не достаточно, — считает собеседник. — Нужно еще станций 20 обычных и около сотни автоматов, которые работают по упрощенной программе. Оборудование у нас в основном старое, но на двух десятках метеостанций идет модернизация и автоматизация. Правда, уже лет восемь… Сейчас станции передают данные раз в три часа, а по современным требованиям нужно, чтобы это происходило хотя бы раз в полчаса. На западе передают данные каждые 10 минут.

Иван добавляет, что белорусским метеорологам остро нужны метеорологические радиолокаторы. Причем одного типа, с единым программным обеспечением от одного производителя.

— Нужно модернизировать всю радарную сеть. Стоимость радара 1,5−2 миллиона долларов. Причем радар нужно не просто так поставить и уехать, его еще год-два нужно донастраивать — сопоставлять радарные измерения с наземными и спутниковыми данными.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Надо понимать, что в глобальном масштабе происходит обмен первичными метеоданными. Из них в мировых прогностических центрах на суперкомпьютерах просчитывается прогноз погоды для всего земного шара. Чтобы просчитать прогноз погоды на три дня вперед для Беларуси, нужно привлечь данные со всего северного полушария. И расчеты нужно делать два, а лучше четыре раза в сутки. Стоимость детализированного прогноза просто заоблачная получается. Понятно, почему мировые прогностические центры находятся в самых развитых странах вроде Великобритании, США, Канады, Германии?

— Влияют ли все-таки проблемы с оборудованием на качество прогнозов?

— Как сами-то думаете? Если спутники не принимаются и если радар не работает, то штормовое предупреждение можно проворонить. Если центр связи Белгидромета не будет работать, то Беларусь не сможем принять текущую погоду — свою и сопредельных государств. А если нет интернета, то из Великобритании или США не загрузятся первичные расчеты и мы не сможем запустить свой расчет на своем суперкомпьютере.

Однако, считает собеседник, самая большая сегодня проблема Белгидромета — недостаток специалистов.

— Метеорология — отрасль наукоемкая и информационноемкая. Сейчас не нужны просто синоптики и метеорологи, которые пальцем по карте водят (хотя и таких практически не осталось), а нужны люди с умением пользоваться геоинформационными приложениями, грузить в них данные, умением писать простенькие скрипты. Больше всего нужны люди на стыке IT и метеорологии. Кроме того, нужен толковый менеджмент.

В январе 2014 года Белгидромет серьезно сокращали — почти на 400 человек.

— В начале двухтысячных много людей из Гидромета отучились в сертификационных центрах (Финляндия, Турция) по эксплуатации метеорологического оборудования. Но уже в 2012 году кто сам уволился, кого сократили, — заключает собеседник. — В службе метеопрогнозов работает всего 24 человека, из них только 15 синоптиков, которые работают посменно. Именно они составляют прогрозы, а не заявленная президентом тысяча.