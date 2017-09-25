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В Минске в ноябре запустят мусороперерабатывающий завод
26.09.2017 12:49 — Новости Общества | Tut.by
В Минске построили новый мусоросортировочный завод, сейчас он работает в тестовом режиме, а официально начнет работать в ноябре. Подробности о производстве сообщает
Завод в районе полигона «Тростенецкий» возвели за полтора года и на нем уже создано более 170 рабочих мест. В него вложили 8,5 миллионов долларов. Окупиться завод должен за 8−9 лет.
Ежедневно сюда будет приезжать 53 машины. Завод способен переработать 100 тысяч тонн мусора. Больше 30 тысяч тонн вернется в оборот в виде стекла, бумаги и пластика. Также прорабатывается возможность изготовления альтернативного топлива из отходов сортировки.
Подобные заводы есть только в Гродно и Бресте. Но для столицы отсутствие подобных заводов — актуальная тема. Ведь с октября в Минске будет работать только один полигон бытовых отходов — Тростенецкий. Северный эксплуатируется уже почти 40 лет и его решено закрыть.
Также, как сообщает
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Сейчас завод работает в тестовом режиме.
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