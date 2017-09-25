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В Витебске суд приговорил белоруса за наемничество к двум годам домашней химии

26.09.2017 13:22 — Новости Общества | Tut.by  
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К двум годам ограничения свободы приговорил суд 29-летнего белоруса за участие в военных действиях на территории иностранного государства. Суд проходил в закрытом режиме, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

Как сообщали «Народныя навіны Віцебска», рассмотрение уголовного дела некоего Алексея Анатольевича Ершова началось 20 сентября. Молодого человека обвиняли в совершении преступления, предусмотренного статьей 133 УК РБ (наемничество), и ч. 1 ст. 361−3 УК (так называемое идеологическое наемничество без наличия корыстной составляющей).

Суд проходил в закрытом режиме, на территории какого государства участвовал в военных действиях белорус, также не разглашается.

«Приговором суда обвиняемый признан виновным в участии его — гражданина Республики Беларусь, на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, а равно участии в вооруженном конфликте, военных действиях без уполномочия государства и при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 133 УК Республики Беларусь (наемничество), и на основании ч. 1 ст. 361−3 УК ему назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа», — сообщает пресс-служба.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

 
 
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Суд проходил в закрытом режиме, на территории какого государства участвовал в военных действиях белорус, также не разглашается.

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