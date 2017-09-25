Замдиректора психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов №1 задержан за взятку

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя директора ГУ «Психоневрологический дом — интернат для престарелых и инвалидов № 1». Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Основанием для возбуждения уголовного дела стало задержание должностного лица после получения им взятки на рабочем месте.

Установлено, что заместитель директора, осуществляя административно-хозяйственные функции учреждения, получил от представителя коммерческого предприятия взятку в сумме 150 белорусских рублей за благоприятное решение вопроса о признании данного поставщика товарно-материальных ценностей для нужд дома — интерната победителем в проводимых государственных закупках.

Действия задержанного квалифицированы следствием как получение взятки (ч.1 ст. 430 УК Беларуси). Санкции по этой статье предусматривают до семи лет лишения свободы.

В рамках уголовного дела осуществляется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, в том числе проверяется информация о систематичности получения незаконных денежных вознаграждений должностным лицом.

Государственное учреждение «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1» располаетсяв Острошицком городке. Интернат был открыт 1 декабря 2004 года и предназначен для постоянного проживания престарелых граждан и инвалидов, страдающих хроническими психическими заболеваниями, частично или полностью утратившими способность к самообслуживанию, признанных недееспособными и нуждающимися в уходе, бытовом и медицинском обслуживании.