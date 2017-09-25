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Замдиректора психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов №1 задержан за взятку
26.09.2017 14:05 — Новости Общества | Tut.by
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя директора ГУ «Психоневрологический дом — интернат для престарелых и инвалидов № 1». Об этом
Основанием для возбуждения уголовного дела стало задержание должностного лица после получения им взятки на рабочем месте.
Установлено, что заместитель директора, осуществляя административно-хозяйственные функции учреждения, получил от представителя коммерческого предприятия взятку в сумме 150 белорусских рублей за благоприятное решение вопроса о признании данного поставщика товарно-материальных ценностей для нужд дома — интерната победителем в проводимых государственных закупках.
Действия задержанного квалифицированы следствием как получение взятки (ч.1 ст. 430 УК Беларуси). Санкции по этой статье предусматривают до семи лет лишения свободы.
В рамках уголовного дела осуществляется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, в том числе проверяется информация о систематичности получения незаконных денежных вознаграждений должностным лицом.
Государственное учреждение «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1» располаетсяв Острошицком городке. Интернат был открыт 1 декабря 2004 года и предназначен для постоянного проживания престарелых граждан и инвалидов, страдающих хроническими психическими заболеваниями, частично или полностью утратившими способность к самообслуживанию, признанных недееспособными и нуждающимися в уходе, бытовом и медицинском обслуживании.
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