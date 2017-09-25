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"Жители приходят полюбоваться". Минчане заметили ондатр в Слепянской водной системе

26.09.2017 14:15 — Новости Общества | Tut.by  
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На днях минчане заметили ондатр в Слепянской водной системе. Мы узнали, где именно в Минске обитают эти животные и как к ним относятся жители района.


Фото: Андрей Полетило

Журналистка Екатерина была в гостях у подруги в районе улицы Долгобродской и по пути через Слепянскую водную систему заметила ондатру и сделала пост в фейсбуке.


Фото: Екатерина Ткаченко

Фото: Екатерина Ткаченко

«Утки плавают там совершенно спокойно. Ондатры вообще лягушками питаются, но тут они „обутятились“ и едят батон. Я видела одну, но местные говорят, что там целое семейство и даже есть дети. Жители приходят полюбоваться и посмотреть на животных», — рассказала нам женщина.

Под постом другие люди рассказывают, что замечали ондатр и на Славинского.

— Яны нармальна зімуюць, бо дзе-нідзе ў Свіслач зліваецца гарачая вада. Рыба ёсць, бо яе людзі не ядуць і асабліва ня ловяць. Я бачыў на канале ў раёне Славінскага.

Местные видят животных часто, живут они под трубой. А Екатерина переживает, что с ними будет дальше и не станут ли на них охотиться.

 
Теги: Минск
 
 
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Мы узнали, где именно в Минске обитают ондатры и как к ним относятся жители района.

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