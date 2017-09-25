В Стародорожском районе 85-летняя бабушка сутки провела в болоте

В минувшие выходные милиция Стародорожского района искала 85-летнюю бабушку, которая отправилась за ягодами в лес. Ее нашли спустя сутки — в болоте. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

Утром в субботу, 23 сентября, около половины девятого в дежурную часть Стародорожского РОВД обратилась жительница деревни Шапчицы и рассказала, что её 85-летняя односельчанка отправились накануне днем в лес за ягодами и до настоящего времени не вернулись.

«На место сразу же выбыла опергруппа. Милиционеры опросили местных жителей, установили примерное направление, куда ушла пенсионерка и проехали по окрестностям, однако пропавшую женщину им найти не удалось. Тогда было принято решение прочесывать лесной массив. Чтобы собрать максимальное количество людей для поисков пропавшей ягодницы, подняли по тревоге личный состав Стародорожского РОВД, находящийся на отдыхе, также обратились за помощью в районный отдел по чрезвычайным ситуациям и лесхоз», — рассказали в милиции.

Уже к полудню на поиски бабушки отправились около пятидесяти человек. Чтобы максимально расширить район поисков, сотрудники лесхоза подняли в воздух беспилотник.

За несколько часов поисковики прочесали солидный участок, но следов пенсионерки обнаружено не было. Уже ближе к вечеру, когда начало темнеть, они зашли еще на один круг поисков. Прочесывая местность милиционеры включали сирены, использовали громкоговорители, и где-то около половины седьмого принимавший участие в поисках милиционер ИВС прапорщик милиции Юрий Медведский услышал слабый женский крик и нашел обессиленную женщину.

Бабушка рассказала, что увлеклась сбором ягод и углубилась в лес, а когда стала возвращаться, то выбилась из сил и уже не смогла самостоятельно передвигаться.

«Милиционеры под руки вывели бабушку с болотистого участка на твердую землю, вызвали „скорую“, а затем, соорудив носилки, вынесли женщину к подъехавшей машине медиков», — добавили в милиции.

Пожилую женщину доставили в больницу. В настоящее время ее общее состояние нормализуется.