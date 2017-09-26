26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны Беларуси ответило на заявление украинской стороны об условной открытости совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и Российской Федерации "Запад-2017". Позиция белорусских военных изложена в сообщении на сайте оборонного ведомства, передает БЕЛТА.

Накануне на официальном сайте Министерства обороны Украины была опубликована информация о "Западе-2017", в которой приводится оценка учения представителей управления верификации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. В частности, утверждается, что оно было "условно открытым".

Департамент международного военного сотрудничества Минобороны не согласен с заявлением украинской стороны и поясняет, что с 16 по 20 сентября в наблюдении за "Западом-2017" приняли участие представители семи государств - участников Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, в том числе пяти стран - членов НАТО. Общим решением наблюдателей старшим от группы наблюдателей была выбрана представитель Норвегии Хустад Рагнхилд Вэлле.

"В соответствии с заявлением Хустад Рагнхилд Вэлле, которая озвучила общее мнение всех наблюдателей, замысел и масштабы учения "Запад-2017" соответствовали заявленному, при этом она обратила внимание на открытость и транспарентность белорусской стороны в ходе организации и проведения наблюдения за учением", - напомнили в Минобороны. В ведомстве обратили внимание, что военные наблюдатели от Украины отказались давать оценку учению "Запад-2017".-0-