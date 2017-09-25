В Крулевщизне сантехник обокрал в больнице умершего пациента, но потом пришел в милицию с повинной

В Крулевщизне Докшицкого района сантехник, который работал в местной больнице, позарился на имущество мертвого. Забирая тело умершего от болезни человека, родственники покойного отказались от его одежды. Санитарки попросили 53-летнего сантехника выбросить вещи в мусорный бак. Что тот и сделал.

Правда, перед тем, как избавиться от них, работник больницы нащупал в кармане рубашки пластиковую банковскую карточку. Решил ее присвоить. Тем более что на карточке был написан и пин-код.

Через некоторое время он поехал по делам в соседний райцентр Глубокое и решил там проверить карту. В два захода снял со счета в банкомате 1,7 тысячи рублей. Тратить деньги не стал, положил их дома в укромное место. Подробностями о том, как все же тайное стало явным, поделился прокурор Глубокского района Игорь Волынец:

— Обвиняемый сам пришел в милицию с повинной и сообщил о краже. Свое признание он объяснил тем, что целую неделю не может жить спокойно: ему снятся кошмары, он испытывает крайнее беспокойство и дальше терпеть муки совести не в состоянии. В прокуратуре повторил то же самое. Тем не менее уголовное дело по факту хищения денег с чужой банковской карты возбуждено. Инкриминируемая статья максимально предусматривает до 5 лет лишения свободы, но искреннее раскаяние и добровольное признание будут расценены как смягчающие обстоятельства.