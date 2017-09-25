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"Белавиа" получила "пять звезд" в американском рейтинге региональных авиакомпаний APEX

26.09.2017 16:16 — Новости Общества | Tut.by  
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«Белавиа» получила высшую оценку в рейтинге региональных авиакомпаний. Лучших авиаперевозчиков определяла пассажирская ассоциация APEX.


На сайте американской пассажирской ассоциации APEX размещен рейтинг авиакомпаний. Там можно увидеть списки перевозчиков, которые получили «пять звезд» и «четыре звезды» в группах «Глобальные авиалинии», «Крупные региональные авиакомпании» и «Лоукосты».

«Белавиа» получила высшую оценку, «пять звезд» среди крупных региональных авиакомпаний. В одной группе с белорусским перевозчиком такие авиаперевозчики, как Air Astana, Alaska Airlines, Hawaiian Airlines, Virgin Australia и другие.

«Четыре звезды» в рейтинге в той же региональной категории — Air Serbia, Brussels Airlines, Egyptair, Fiji Airways, S7 Airlines и другие.

Лучшими глобальными перевозчиками («пять звезд») стали авиакомпании Aeroflot, Austrian, China Airlines, Delta Air Lines, Emirates, Etihad Airways, Lufthansa, Qatar Airways, SWISS, Turkish Airlines, Virgin Atlantic и другие.

«Четыре звезды» в той же категории — у авиакомпаний Air Canada, Air France, American Airlines, British Airways, Finnair, KLM, LOT Polish Airlines, SAS и других.

Рейтинг APEX составляли на базе пассажирских отзывов. Всего в отборе участвовали 470 авиакомпаний. «Пять звезд» — у 12% участников, «четыре звезды» — у 15%.

 
 
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"Белавиа" получила высшую оценку в рейтинге региональных авиакомпаний. Лучших авиаперевозчиков определяла пассажирская ассоциация APEX.

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