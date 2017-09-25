К восьми годам лишения свободы приговорен 20-летний брестчанин, задушивший ремнем свою мать

В Бресте за убийство матери осужден 20-летний неработающий местный житель.

Как сообщил БелаПАН помощник прокурора Бреста Егор Кронда, поддерживавший государственное обвинение по делу, 19 июля в Бресте дома молодой человек в ходе ссоры со своей 47-летней матерью задушил ее ремнем. В квартире мать и сын проживали вдвоем.

После этого сын позвонил в милицию и сообщил, что мать покончила жизнь самоубийством. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть женщины наступила в результате асфиксии, но имеет криминальный характер.

В ходе расследования возбужденного по факту убийства уголовного дела сын признался, что задушил мать.

25 сентября суд Московского района Бреста признал молодого человека виновным по ч. 1 ст. 139 УК (убийство) и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.

Ранее молодой человек судим не был.