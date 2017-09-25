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Минобр ответил родителям: Все проблемы можно решить прямо в школе
26.09.2017 18:32 — Новости Общества | Tut.by
Все спорные вопросы — от распределения учебной нагрузки до участия в шестом учебном дне, — можно решить прямо в школе. Надо обращаться к администрации, которая имеет полномочия для разрешения большинства вопросов учеников и родителей. Такое мнение высказали представители системы образования в ответ на претензии родителей и авторов петиции в защиту учителей в ходе дискусии в студии TUT.BY.
Нужна ли защита учителю и из-за кого страдают педагоги, готовы ли они идти в ногу со временем и внедрять технологии даже в ежедневный школьный быт, что вызывает наибольшие трудности, как организовать работу, когда перед вами 30−35 учеников. Как быть с учебниками, которые часто переписывают, и за кем последнее слово в наведении порядка в конкретных школах. Эти и другие вопросы обсудили
— Ирина Братченя, учитель английского языка гимназии № 10 города Минска,
Ведущий дискуссии — редактор TUT.BY Олег Ануфриенко.
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Все спорные вопросы - от распределения учебной нагрузки до участия в шестом учебном дне, - можно решить прямо в школе. Надо обращаться к администрации, которая имеет...
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