Минобр ответил родителям: Все проблемы можно решить прямо в школе

Все спорные вопросы — от распределения учебной нагрузки до участия в шестом учебном дне, — можно решить прямо в школе. Надо обращаться к администрации, которая имеет полномочия для разрешения большинства вопросов учеников и родителей. Такое мнение высказали представители системы образования в ответ на претензии родителей и авторов петиции в защиту учителей в ходе дискусии в студии TUT.BY.

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Нужна ли защита учителю и из-за кого страдают педагоги, готовы ли они идти в ногу со временем и внедрять технологии даже в ежедневный школьный быт, что вызывает наибольшие трудности, как организовать работу, когда перед вами 30−35 учеников. Как быть с учебниками, которые часто переписывают, и за кем последнее слово в наведении порядка в конкретных школах. Эти и другие вопросы обсудили

— Ирина Братченя, учитель английского языка гимназии № 10 города Минска,

— Евгения Пастернак, писатель, активная мама двух дочек, один из авторов петиции в защиту учителей,

— Ирина Каржова, начальник управления среднего общего образования Министерства образования,

- Андрей Жвалевский, писатель, соавтор петиции в защиту учителей.

Ведущий дискуссии — редактор TUT.BY Олег Ануфриенко.