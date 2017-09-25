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"Минимальное наказание -15 лет". Бармен, который зарезал туриста из Бреста, под стражей
26.09.2017 19:07 — Новости Общества | Tut.by
Парень, который в турецком баре
Напомним, 23 сентября в четырехзвездочном отеле в турецком городе Турунч недалеко от Мармариса бармен заерзал жителя Бреста Виктора Г. По информации турецких СМИ, белорус, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, потребовал у бармена в отеле еще спиртного, а тот утверждал, что бар уже закрыт. После словесной перепалки завязалась драка, и 17-летний бармен нанес туристу удар ножом в печень. Прибывшие врачи констатировали смерть. Родные погибшего
Юлия — жена погибшего сейчас находится в Турции. В четверг они с сыном планируют вернуться в Беларусь. Когда точно доставят в Брест тело супруга, женщина не знает.
За расследованием в отношении бармена Юлия не следит, говорит, ее это мало интересует: «Главное — благополучно доставить своего ребенка домой и получить тело мужа на родине».
— По их закону, бармена посадят минимум на 15 лет, — рассказала Юлия.
В пресс-службе МИД Беларуси комментировать информацию в отношении гражданина Турции отказались. В посольстве Турции в Беларуси ситуацию также оставили без комментариев.
По словам Юлии, бармен был сиротой, поэтому компенсации они, как семья погибшего, не получат.
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Бармен, который в турецком баре зарезал белоруса сейчас находится под стражей. По информации родственников, ему может грозить от 15 до 20 лет.
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