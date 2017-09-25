Парень, который в турецком баре зарезал белоруса сейчас находится под стражей. По информации родственников погибшего, минимальный срок, который ему грозит, это 15 лет.



Фото: Соцсети Виктора Г. и его супруги

Напомним, 23 сентября в четырехзвездочном отеле в турецком городе Турунч недалеко от Мармариса бармен заерзал жителя Бреста Виктора Г. По информации турецких СМИ, белорус, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, потребовал у бармена в отеле еще спиртного, а тот утверждал, что бар уже закрыт. После словесной перепалки завязалась драка, и 17-летний бармен нанес туристу удар ножом в печень. Прибывшие врачи констатировали смерть. Родные погибшего рассказывают о случившемся чуть иначе. По их версии, после спора, который возник между Виктором и барменом, мужчина развернулся, чтобы уйти, «прошел буквально пять метров, и один из барменов схватил кухонный нож и ударил его в бок». К тому же, по словам родственников, бар не был закрыт.

Юлия — жена погибшего сейчас находится в Турции. В четверг они с сыном планируют вернуться в Беларусь. Когда точно доставят в Брест тело супруга, женщина не знает.

За расследованием в отношении бармена Юлия не следит, говорит, ее это мало интересует: «Главное — благополучно доставить своего ребенка домой и получить тело мужа на родине».

— По их закону, бармена посадят минимум на 15 лет, — рассказала Юлия.

В пресс-службе МИД Беларуси комментировать информацию в отношении гражданина Турции отказались. В посольстве Турции в Беларуси ситуацию также оставили без комментариев.

По словам Юлии, бармен был сиротой, поэтому компенсации они, как семья погибшего, не получат.