Пытаясь скрыться от природоохраны браконьер из Лидского района устроил погоню

31-летнего браконьера из Березовки задержали на трассе Минск-Гродно у деревни Кенти в Лидском районе. Нарушитель на автомобиле Volkswagen на высокой скорости пытался скрыться от госинспекторов — остановить лихача помог экипаж ГАИ, сообщается на сайте Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.



Фото: gosinspekciya.gov.by

Рейдовая группа Лидской межрайинспекции охраны животного и растительного мира заметила нескольких браконьеров на разливах вблизи деревни Плебанцы, когда те складывали в авто сети и рыбу. Один из них и попытался вывезти незаконный улов, а при встрече с госинспекторами устроил погоню. Остановить лихача смогли только сотрудники ГАИ.

В багажнике задержанного автомобиля оказалось около 45 кг рыбы — 33 линя, 4 карася и окунь, а также три сети общей длиной 1,3 км и рыболовный костюм.

Причиненный природе вред оценивается в сумму более 5 тысяч рублей. По факту незаконного рыболовства возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча рыбы или других водных животных». Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы.

Накажут беглеца и за множественные нарушения ПДД — езду без прав, отсутствие регистрации на машину, превышение скорости.