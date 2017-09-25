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Пытаясь скрыться от природоохраны браконьер из Лидского района устроил погоню

26.09.2017 19:29 — Новости Общества | Tut.by  
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31-летнего браконьера из Березовки задержали на трассе Минск-Гродно у деревни Кенти в Лидском районе. Нарушитель на автомобиле Volkswagen на высокой скорости пытался скрыться от госинспекторов — остановить лихача помог экипаж ГАИ, сообщается на сайте Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.


Фото: gosinspekciya.gov.by
Рейдовая группа Лидской межрайинспекции охраны животного и растительного мира заметила нескольких браконьеров на разливах вблизи деревни Плебанцы, когда те складывали в авто сети и рыбу. Один из них и попытался вывезти незаконный улов, а при встрече с госинспекторами устроил погоню. Остановить лихача смогли только сотрудники ГАИ.
 

В багажнике задержанного автомобиля оказалось около 45 кг рыбы — 33 линя, 4 карася и окунь, а также три сети общей длиной 1,3 км и рыболовный костюм.

Причиненный природе вред оценивается в сумму более 5 тысяч рублей. По факту незаконного рыболовства возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча рыбы или других водных животных». Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы.
 
Накажут беглеца и за множественные нарушения ПДД — езду без прав, отсутствие регистрации на машину, превышение скорости.
 
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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31-летнего браконьера из Березовки задержали на трассе Минск-Гродно у деревни Кенти в Лидском районе. Нарушитель на автомобиле Volkswagen на высокой скорости пытался...

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