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В следующем году "Белкоммунмаш" планирует поставить Минску еще 60 электробусов

26.09.2017 19:18 — Новости Общества | Tut.by  
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«Белкоммунмаш» рассчитывает к Евроиграм-2019 поставить Минску не менее 60 электробусов. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении маркетинга и продаж в Беларусь и Россию ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».


Фото: Алексей Судников

«Пока официальной заявки нет, но планируется, что закупки электробусов для пополнения столичного парка общественного транспорта к Евроиграм-2019 начнутся уже в следующем году. В 2018 году планируется поставить 60 электробусов. В первом полугодии 2019 года не исключена поставка еще определенного количества электробусов», — рассказали на предприятии.

В настоящее время «Белкоммунмаш» выпускает сочлененный электробус модели Е433 пассажировместимостью 153 человека. В Минске по маршрутам № 59Л «ДС Серова — Долгобродская» и № 43Л «ДС Дружная — Серова» уже курсируют 20 машин. Предприятием также разработана модель короткого электробуса Е420 пассажировместимостью 90 человек. К Евроиграм-2019 по Минску будут ездить и такие электробусы.

Среди преимуществ электробусов — экологичность, маневренность и повышенный комфорт. Электробус, как и троллейбус, работает от электроэнергии, только она поступает не от контактной сети, а от установленных на борту накопителей на базе суперконденсаторов. На конечных остановочных пунктах они заряжаются за пять минут и позволяют проехать 13 км. Экономия электроэнергии при эксплуатации электробуса по сравнению с троллейбусом составляет 14%. В салоне предусмотрены места для инвалидной коляски с системами фиксации и оповещения водителя. При подъезде к остановке срабатывает система понижения уровня пола со стороны входа. В салоне есть розетки и USB-разъемы для зарядки гаджетов.

 
Теги: Минск
 
 
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