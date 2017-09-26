Убийство мамы в Вороново: подросток пройдет психиатрическую экспертизу

МИНСК, 26 сен — Sputnik. Подросток, подозреваемый в убийстве матери самодельным мечом в поселке Вороново (Гродненская область), пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, сообщили Sputnik в Государственном комитете судебных экспертиз (ГКСЭ) Беларуси.



© Фото: СК Беларуси Подростка из Воронова подозревают в убийстве матери самодельным мечом

Трагедия произошла 19 сентября в городском поселке Вороново. 17-летний сын признался в убийстве своей матери. По словам подозреваемого, он нанес несколько ударов самодельным мечом по голове женщины. Затем спрятал тело в кустарнике.

"Собираются материалы, характеризующие личность несовершеннолетнего, который проживал с матерью и братом. В отношении подозреваемого будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, выводу которой дадут объективную характеристику его личности и способности отвечать за содеянное на общих основаниях", — проинформировали в ГКСЭ.

В ведомстве отметили, что орудие преступления, а также иные вещественные доказательства обнаружены и изъяты. По ним назначен спектр экспертиз. Результаты этих экспертиз помогут установить причины смерти 40-летней женщины и обстоятельства произошедшего.

В УСК по Гродненской области ранее сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.