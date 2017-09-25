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Уголовное дело в отношении экс-председателя Солигорского райисполкома передано в суд

26.09.2017 19:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Уголовное дело в отношении экс-председателя Солигорского райисполкома передано в суд. Об этом в эфире «Альфа-Радио» сообщила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова, передает БЕЛТА.


Как проинформировала Юлия Гончарова, главным управлением по расследованию преступлений в сфере оргпреступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении председателя Солигорского районного исполнительного комитета по ч.3 ст. 430 (получение взятки лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса.

«Мера пресечения, примененная в его отношении, не изменялась на стадии предварительного следствия и остается прежней — заключение под стражу. Следователи наложили арест на денежные средства и имущество обвиняемого», — отметила официальный представитель Следственного комитета.

Уголовное дело было передано прокурору для направления в суд, и, по последней информации, оно передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось, правоохранители 30 мая на автомобильной дороге вблизи д. Камень Копыльского района задержали председателя Солигорского райисполкома Александра Римашевского в момент получения взятки в $ 2,7 тыс. Согласно данным оперативников, председатель райисполкома длительное время злоупотреблял властью и служебными полномочиями при решении вопросов по закупке средств защиты растений, семян и запасных частей для сельхозтехники агропромышленных предприятий и организаций Солигорского района.

 
 
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Следователи наложили арест на денежные средства и имущество обвиняемого.

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