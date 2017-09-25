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В ночь на среду в Беларуси ожидаются слабые заморозки

26.09.2017 21:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Лето закончилось, первые заморозки на почве ожидаются этой ночью, предупреждают синоптики. Днем температура прогреется до +13…19 °С.

В среду, 27 сентября, погодные условия на территории Беларуси будет определять антициклон с центром над северо-западными районами России. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Утром местами слабый туман. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха к утру понизится до +2…9 °С, по востоку в отдельных районах на почве ожидаются слабые заморозки до 0…-2 °С; максимальная температура воздуха во второй половине дня повысится до +13…19 °С. Атмосферное давление существенно не изменится.

В четверг и пятницу скажется влияние обширного антициклона с центром над севером Европы. Ожидается без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +1…7 °С, на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки до 0…-3 °С; максимальная температура воздуха во второй половине дня составит от +8 °С на северо-востоке до +15 °С на юго-западе.

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Лето закончилось, первые заморозки на почве ожидаются этой ночью.

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