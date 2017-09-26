В первом выпуске пятого сезона программы «Психология навынос» будем говорить о ситуации, когда «обжегшись на молоке, дуешь на воду», а именно — начинаешь бояться новых отношений, если вышел с большими душевными потерями из прежних.



Фото: pixabay.com

Подключившись к плееру прямого эфира в среду, 27 сентября, в 17.00 на TUT.BY, вы узнаете:

откуда появляется убеждение, что нормальные отношения — это когда «однажды и на всю жизнь» (и в чем подвох веры в это);

что мешает отношениям распадаться (в чем заключается встроенный «механизм защиты»);

какие самые частые «отмазки» используют люди, чтобы избегать новых отношений из-за боязни повторения негативного опыта;

как вернуть человека из состояния «глубокой заморозки» чувств, когда он настолько закрывается, боясь боли, что превращается в глыбу льда, и благодарное ли это дело;

нужно ли, вступая в отношения, проговаривать новому партнеру, где у вас больная мозоль и куда вас ранили прежде, или лучше не пугать его своими тараканами раньше времени;

сколько обычно требуется человеку, чтобы «отойти» от отношений после расставания (и как этот период сделать короче и комфортнее);

почему из странных отношений надо сразу делать ноги, а не надеяться на чудо;

как справляться со страхом, что в новых отношениях тебе снова сделают больно.

Ответы на эти и другие вопросы — в программе «Психология навынос» с психологом Павлом Зыгмантовичем и журналистом Ольгой Какшинской.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале и на странице Facebook .

До встречи в прямом эфире!

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