|
"Психология навынос": Как вновь "поверить в любовь" после расставания
26.09.2017 22:00 — Новости Общества | Tut.by
В первом выпуске пятого сезона
Подключившись к плееру прямого эфира в среду, 27 сентября, в 17.00 на TUT.BY, вы узнаете:
откуда появляется убеждение, что нормальные отношения — это когда «однажды и на всю жизнь» (и в чем подвох веры в это);
что мешает отношениям распадаться (в чем заключается встроенный «механизм защиты»);
какие самые частые «отмазки» используют люди, чтобы избегать новых отношений из-за боязни повторения негативного опыта;
как вернуть человека из состояния «глубокой заморозки» чувств, когда он настолько закрывается, боясь боли, что превращается в глыбу льда, и благодарное ли это дело;
нужно ли, вступая в отношения, проговаривать новому партнеру, где у вас больная мозоль и куда вас ранили прежде, или лучше не пугать его своими тараканами раньше времени;
сколько обычно требуется человеку, чтобы «отойти» от отношений после расставания (и как этот период сделать короче и комфортнее);
почему из странных отношений надо сразу делать ноги, а не надеяться на чудо;
Ответы на эти и другие вопросы — в программе «Психология навынос» с психологом Павлом Зыгмантовичем и журналистом Ольгой Какшинской.
До встречи в прямом эфире!
Связь с автором:
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как не бояться новых отношений, если вышел с большими душевными потерями из прежних.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии