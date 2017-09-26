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Бедняки и предприниматели, "плохая" погода, хорошая обувь и эксгумация кита - все за вчера

27.09.2017 07:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Просыпайтесь — пора готовить завтрак и собираться на работу. Если, кстати, вы привыкли есть утром бутерброды, но боитесь поправиться, можем вас успокоить хотя бы по поводу хлеба: он совсем не так страшен для фигуры, как стало модно считать.

ВАЖНОЕ

Итак, что нового в поисках Максима Мархалюка в Беловежской пуще — рассказываем здесь. Прошло уже 11 дней с момента его исчезновения.


Президенту показали ключевой документ по либерализации в экономике Беларуси — проект декрета «О развитии предпринимательства». И уже известно, что его ждет. Кстати, с 1 января ИП и предприятия смогут же на льготных условиях работать на селе и в малых населенных пунктах. Читайте, кто получит послабления — и какие.

Число белорусов, которые оказались за чертой бедности, продолжает расти. Вам интересно, сколько у нас людей, которые живут на 180 рублей целый месяц?

Генпрокурор Александр Конюк провел в Москве совещание с представителями сетей белорусских предприятий: обсуждали проблемы возврата валютной выручки в страну. А ведь по последним данным, внешняя просроченная дебиторская задолженность — ни много ни мало 498 млн долларов. И вот чем пригрозил Конюк причастным.

А здесь рассказываем, сколько сил и средств в ближайшие годы вложат в белорусские дороги. Ну, может, хоть с одной бедой справимся.

В Иракском Курдистане заявили о победе сторонников независимости. Пока неофициально. В то же время премьер-министр Ирака назвал референдум незаконным и неконституционным, а президент Турции и вовсе пригрозил курдам… голодом.

ПОПУЛЯРНОЕ

На прошедшей неделе только ленивый не обсуждал погоду. Александр Лукашенко раскритиковал прогнозы Белгидромета — и почти сразу после этого оттуда уволился синоптик Дмитрий Рябов. Что происходит с людьми и прогнозами?! Источник из этой сферы рассказал, почему погода иногда не та, что «должна быть».


Хоккеист «Динамо» рассказал нам о жизни в США. Говорит, американцы напоминают ему детей — «все такие искренние, чересчур доверчивые, суперпозитивные, что иногда немного раздражает, да и юмор специфический».

Австралийцы захоронили на пляже горбатого кита, но вскоре сильно об этом пожалели — и вот почему. Эксгумация тела, кстати, обошлась в 50 тысяч долларов!

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вчера был День борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, и мы решили напомнить, кто и в каких количествах им располагает. Все — на нашей ядерной карте мира. А то как-то напряженно в последние месяцы: КНДР и США активно обмениваются угрозами уничтожить друг друга — и обе страны действительно же имеют ядерный арсенал!..

Обсудили с учителями и активными родителями проблемы образования. Как быть с учебниками, которые часто переписывают, за кем последнее слово в наведении порядка в конкретных школах и многие другие злободневные темы — вот в этом видео.

Вышел у нас очень интересный материал об… обуви. Не той, что из некачественных материалов, за небольшие деньги и на один сезон, а о настоящей — ручной работы. Вы знали, что еще не перевелись сапожники, делающие хорошую «правильную» обувь на заказ? Да не в Минске за тысячи рублей, а в регионах — за вменяемые деньги!


Все новости вторника, 26 сентября

Кстати. Если вы, несмотря на конец сентября, все никак не решитесь уехать с дачи в город, может, уже и не стоит? Вот здесь наш читатель рассказывает, как четвертый год зимует на даче — и счастлив. Будьте счастливы и вы — где бы ни находились!

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Теги: Минск
 
 
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Кстати. Если вы, несмотря на конец сентября, все никак не решитесь уехать с дачи в город, может, уже и не стоит? Наш читатель, например, четвертый год зимует на даче - и...

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