Доброе утро!

Просыпайтесь — пора готовить завтрак и собираться на работу. Если, кстати, вы привыкли есть утром бутерброды, но боитесь поправиться, можем вас успокоить хотя бы по поводу хлеба: он совсем не так страшен для фигуры, как стало модно считать .

ВАЖНОЕ

Итак, что нового в поисках Максима Мархалюка в Беловежской пуще — рассказываем здесь . Прошло уже 11 дней с момента его исчезновения.





Президенту показали ключевой документ по либерализации в экономике Беларуси — проект декрета «О развитии предпринимательства». И уже известно, что его ждет . Кстати, с 1 января ИП и предприятия смогут же на льготных условиях работать на селе и в малых населенных пунктах. Читайте, кто получит послабления — и какие .

Число белорусов, которые оказались за чертой бедности, продолжает расти. Вам интересно, сколько у нас людей, которые живут на 180 рублей целый месяц ?

Генпрокурор Александр Конюк провел в Москве совещание с представителями сетей белорусских предприятий: обсуждали проблемы возврата валютной выручки в страну. А ведь по последним данным, внешняя просроченная дебиторская задолженность — ни много ни мало 498 млн долларов. И вот чем пригрозил Конюк причастным .

А здесь рассказываем, сколько сил и средств в ближайшие годы вложат в белорусские дороги. Ну, может, хоть с одной бедой справимся.

В Иракском Курдистане заявили о победе сторонников независимости. Пока неофициально. В то же время премьер-министр Ирака назвал референдум незаконным и неконституционным, а президент Турции и вовсе пригрозил курдам … голодом.

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На прошедшей неделе только ленивый не обсуждал погоду. Александр Лукашенко раскритиковал прогнозы Белгидромета — и почти сразу после этого оттуда уволился синоптик Дмитрий Рябов. Что происходит с людьми и прогнозами?! Источник из этой сферы рассказал, почему погода иногда не та, что «должна быть» .





Хоккеист «Динамо» рассказал нам о жизни в США . Говорит, американцы напоминают ему детей — «все такие искренние, чересчур доверчивые, суперпозитивные, что иногда немного раздражает, да и юмор специфический».

Австралийцы захоронили на пляже горбатого кита, но вскоре сильно об этом пожалели — и вот почему . Эксгумация тела, кстати, обошлась в 50 тысяч долларов!

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вчера был День борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, и мы решили напомнить, кто и в каких количествах им располагает. Все — на нашей ядерной карте мира . А то как-то напряженно в последние месяцы: КНДР и США активно обмениваются угрозами уничтожить друг друга — и обе страны действительно же имеют ядерный арсенал!..

Обсудили с учителями и активными родителями проблемы образования. Как быть с учебниками, которые часто переписывают, за кем последнее слово в наведении порядка в конкретных школах и многие другие злободневные темы — вот в этом видео .

Вышел у нас очень интересный материал об… обуви. Не той, что из некачественных материалов, за небольшие деньги и на один сезон, а о настоящей — ручной работы. Вы знали, что еще не перевелись сапожники , делающие хорошую «правильную» обувь на заказ? Да не в Минске за тысячи рублей, а в регионах — за вменяемые деньги!





Все новости вторника, 26 сентября

Кстати. Если вы, несмотря на конец сентября, все никак не решитесь уехать с дачи в город, может, уже и не стоит? Вот здесь наш читатель рассказывает, как четвертый год зимует на даче — и счастлив . Будьте счастливы и вы — где бы ни находились!

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