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Бедняки и предприниматели, "плохая" погода, хорошая обувь и эксгумация кита - все за вчера
27.09.2017 07:16 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Просыпайтесь — пора готовить завтрак и собираться на работу. Если, кстати, вы привыкли есть утром бутерброды, но боитесь поправиться, можем вас успокоить хотя бы по поводу хлеба:
ВАЖНОЕ
Итак, что нового в поисках Максима Мархалюка в Беловежской пуще —
Президенту показали ключевой документ по либерализации в экономике Беларуси — проект декрета «О развитии предпринимательства».
Число белорусов, которые оказались за чертой бедности, продолжает расти. Вам интересно,
Генпрокурор Александр Конюк провел в Москве совещание с представителями сетей белорусских предприятий: обсуждали проблемы возврата валютной выручки в страну. А ведь по последним данным, внешняя просроченная дебиторская задолженность — ни много ни мало 498 млн долларов.
В Иракском Курдистане
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Вчера был День борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, и мы решили напомнить, кто и в каких количествах им располагает.
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Вышел у нас очень интересный материал об… обуви. Не той, что из некачественных материалов, за небольшие деньги и на один сезон, а о настоящей — ручной работы.
Кстати. Если вы, несмотря на конец сентября, все никак не решитесь уехать с дачи в город, может, уже и не стоит? Вот здесь наш читатель рассказывает,
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Кстати. Если вы, несмотря на конец сентября, все никак не решитесь уехать с дачи в город, может, уже и не стоит? Наш читатель, например, четвертый год зимует на даче - и...
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