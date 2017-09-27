Православные верующие празднуют Воздвижение Креста Господня

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27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воздвижение Животворящего Креста Господня сегодня празднуют православные верующие.

Это один из великих двунадесятых непереходящих праздников Православной церкви. Установлен в память обретения и воздвижения Креста Христова. Это знаменательное событие произошло при императоре Константине Великом, который первым из римских императоров прекратил гонения на христиан.

Император Константин сам убедился в силе и славе крестного знамения Христова. Однажды накануне решительной битвы он и все его войско увидели на небе знамение Креста с надписью "Сим побеждай". В следующую ночь императору явился сам Иисус Христос с Крестом в руке и сказал, что этим знамением он победит врага. Иисус Христос повелел сделать воинское знамя с изображением святого Креста.

Константин исполнил повеление Божье и победил врага. Он принял христиан под свое покровительство и объявил веру Христову господствующей. Равноапостольный царь Константин захотел построить храмы Божьи на священных для христиан местах рождения, страдания и воскресения Господа Иисуса Христа и найти Крест, на котором был распят Спаситель. Исполнить желание царя взялась его мать, святая равноапостольная царица Елена.

Разыскивая Животворящий Крест, царица Елена расспрашивала христиан и иудеев, но долгое время ее поиски оставались безуспешными. Наконец, ей указали на одного старого еврея по имени Иуда, который сообщил, что Крест брошен в пещеру и завален землей, а сверху выстроен языческий храм. Когда откопали пещеру, то нашли в ней три креста и отдельно от них лежащую дощечку с надписью "Иисус Назорей, Царь Иудейский".

Чтобы узнать, на котором из трех крестов был распят Спаситель, патриарх Макарий поочередно стал подносить кресты один за другим к тяжелобольной женщине. От двух крестов не произошло никакого чуда, когда же возложили третий крест, то она тотчас исцелилась. Случилось, что в это время несли тело для погребения. Тогда стали возлагать кресты и на умершего. Когда возложили третий крест, покойный ожил. Увидев воскресшего, все убедились, что найден Животворящий Крест. От стечения множества народа не все могли видеть и целовать Крест Господень, тогда Патриарх Иерусалимский Макарий поднялся на возвышенное место и воздвигнул Крест так, чтобы народ мог его видеть.

Царица Елена часть Креста Господня принесла своему сыну, а другую часть оставила в Иерусалиме. Равноапостольный император Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме великолепный храм в честь Воскресения Христова. Построил также храмы на Елеонской горе, в Вифлееме и Хевроне у Дуба Мамрийского.

По церковному уставу, в этот день устанавливается однодневный пост в воспоминание крестных страданий Иисуса Христа.

В народе данный праздник совпадал со временем поворота на зиму. В этот день принято было собирать различные лекарственные растения, которые считались обладающими особой целебной силой. Например, васильками, гвоздикой, базиликом и чабром на праздник украшали Распятие, а потом лечили различные болезни. Также в этот праздник принято было приглашать в дом священнослужителей, которые читали защитные молитвы для дома и будущего урожая.-0-