К Дню туризма: 7 курьезов от витебских туристов об отпускных приключениях

К Всемирному дню туризма, который отмечают 27 сентября, одна из витебских турфирм собрала веселые случаи из путешествий. Чтобы наши читатели смогли и после отпуска согреться теплом летних приключений, TUT.BY публикует самые яркие из них.





— Работа в сфере туризма подразумевает огромную ответственность. Но, конечно же, в нашей практике случаются забавные, а порой и поучительные истории. В очередной раз читая про курьезы от своих коллег на форумах, решила, что начну собирать свою «копилку позитива», — рассказала директор компании Dream tours Анастасия Становко.

Девушка поделилась несколькими необычными историями из своей практики.

«Комплимент от отеля»

«Бронировали отель для молодоженов. В заявке сделали отметку, что в честь их статуса просим предоставить «комплимент от отеля». Номер молодых украсили, а в момент заселения им принесли еще и торт.

Уже после возращения туристы рассказали следующую историю: «Заходим в номер, а там торт. Так как нас предупреждали ознакомиться с перечнем дополнительных и платных услуг отеля, то мы ничего не трогаем. На следующий день появляется другой торт. Его мы тоже не едим. Дальше друг друга каждый день сменяли изделия с желе, с фруктами, из бисквита с цветком…».

В итоге за неделю отдыха молодожены так и не попробовали ни один из «комплиментов отеля». Думали, что это какой-то подвох, и за торт им придется доплатить. На самом же деле персонал отеля думал, что молодоженам не нравится определенный вид десерта, и его меняли на другой".

«И пусть пилот подождет»

«Работа менеджера по туризму — связь с клиентами 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Утром в 4.20 раздается звонок на мобильный. Судорожно прикидываю, что могло случиться: у улетающих ночью путешественников уже заканчивается регистрация. Туристы надрывающимся голосом сообщают в трубку, что они заблудились, перепутали аэропорты. В конце концов меня просят, чтобы я связалась с самолетом и задержала рейс: «Это чартер, другим же переносят».

«Подробнее некуда»

«Перед поездкой всегда желаешь туристам приятного отдыха и просишь по возможности выходить на связь. Так вот, однажды попались очень «переживательные» клиенты, которые поняли это пожелание буквально.

Через несколько часов от них пришло первое сообщение: «Мы в трансфере. Спасибо». В ответ пишу им: «Приятной дороги!». Утром меня будит смс: «Мы приехали в аэропорт». Желаю: «Хорошего полета!». Через некоторое время — опять смс: «Регистрируемся на рейс». Далее: «Идем в дьюти-фри», «Ждем посадку в самолет».

Смс продолжали поступать и после прилета и заселения в отель: «Мы прилетели!», «Заселись. Номер и отель хорошие. Идем на море».

Эти ребята, наверное, очень переживали за мое эмоциональное состояние. А может быть, им было просто приятно делиться своими впечатлениями".

«Нельзя сдаваться»

«Был в моей практике турист, который все никак не мог попасть на отдых. Пока он думал и определялся с отелем, менялась цена или оставались только неудобные рейсы. Но это было только начало…

Наконец тур выбран — это Египет. С хорошим настроением молодой человек уезжает на трансфере в Москву, проходит регистрацию, садится в самолет. И именно с этой минуты вводят запрет на полеты в Египет. Туристов выводят из самолета и отправляют домой.

Делаем перебронь на Тунис. Получено подтверждение от отеля, чемоданы собраны, но в связи с завершением сезона в Тунисе рейс за пару дней до вылета снимают с возвратом денег.

Мы не сдаемся, перебираем варианты отдыха в Турции. Однако в отелях, которые подходили по бюджету и вкусу туриста, запрещалось одиночное размещение мужчин.

В итоге Геннадий благополучно отдохнул в Сочи. И сейчас Сочи, Абхазия — его любимое направление отдыха, к которому так долго вела его судьба".

А эти истории до нас дошли от непосредственных участников событий.

«Ведьма» в автобусе

Евгения: «В начале экскурсии по Румынии я поинтересовалась у гида, не едем ли мы в город Брашов. Расстроившись отказом, сказала вслух: «Эх, лучше бы Брашов, чем Пелеш». А уже в следующей точке путешествия поинтересовалась: «Нет ли здесь канатной дороги?». И выдала: «Жаль, что нет, а так хотелось!».

Однако вдруг маршрут экскурсии изменился. Оказалось, за неделю до этой поездки умерла румынская королева. Дату и место прощания держали в тайне, и лишь в этот вечер стало известно, что церемония пройдет на следующий день в замке Пелеш. Все, что мы должны были посетить во второй день экскурсии, закрыто. В итоге — мы едем в Брашов и катаемся на канатной дороге.

Гид и друзья убедительно просили меня больше не произносить вслух мои желания, шутя, что в нашем автобусе появилась «ведьма».

«Пригодится все!»

Оксана, собираясь в поездку, не ограничилась одной сумкой. Под ее решительное: «В поездке пригодится все», — муж Василий загрузил в машину два чемодана «самого необходимого». Где-то среди подсолнуховых полей машина туристов «встала»: порвался ремень. И тут Василий взял обратно все свои слова по поводу количества вещей, которые взяла его супруга. Ведь ситуацию спасли именно ее колготки, которые супруг использовал в качестве автомобильной запчасти до ближайшей СТО.

«Герой самолета»

Андрей: «Сижу в бизнес-классе и наблюдаю за публикой, входящей в самолет. Вдруг «крылатая машина» вздрогнула: в салон, сложившись в три раза, протискивается норвежец ростом с жирафа и весом слона. Потом подзывает стюардессу и сообщает ей, что во сне имеет обыкновение храпеть, мол, «толкните, если что».

Рейс ночной, и народ вскоре начал дремать. И вдруг раздаются такие звуки, что едва не заглушают вой турбин! Стюардесса не решается потормошить гиганта и с мольбой смотрит на меня. Ну, думаю, попал по полной! Но делать нечего, надо помогать.

Стюардесса прячется за моей спиной. А я со словами «Сорри, мистер» толкаю великана пальчиком в плечо. Ноль реакции. Тогда я уже сильней — кулаком. Тот же эффект. Толкаю уже двумя руками. Норвежец открывает глаза, сжимает кулаки и злобно смотрит на меня…

Это фантастика, но все обошлось, и я даже заслужил благодарные аплодисменты пассажиров. Но больше я на такие эксперименты не подряжаюсь!".

Больше историй можно прочитать в онлайн-«копилке позитива» на сайте компании.