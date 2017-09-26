|
Новые функции "Новости TUT.BY": режим офлайн и возвращение Google+
27.09.2017 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Нам не терпится рассказать о новой версии приложения
Быть в курсе событий стало ещё проще
Как часто нестабильное соединение с интернетом мешает нам узнать последние новости? Наверняка, хоть раз в жизни с такой проблемой сталкивался каждый: из-за плохого интернета или отсутствия трафика. Теперь «Новости TUT.BY» можно читать в режиме офлайн!
Как это работает?
Загружать новости можно с помощью любой из двух опций: автоматически или вручную. В первом случае единственное, что потребуется от вас, — запуск приложения в зоне wi-fi. Новости за последние 24 часа будут автоматически загружаться в ваш телефон. Когда вы увидите в настройках надпись, что новости загружены, — можете смело отключать wi-fi и читать новости без интернета!
Вторая опция — загрузка вручную. Она будет полезна, если вы знаете, что скоро окажетесь без интернета, но хотите провести это время с пользой и прочесть важные новости за день. С подобной ситуацией легко столкнуться в метро или на борту самолёта. Такая загрузка займёт у вас считаные секунды. Перейдите в раздел «Офлайн-режим» в настройках приложения, нажав на иконку прямо в шапке главного экрана. Новости за последние 24 часа будут скачаны в память телефона после нажатия на кнопку «Загрузить новости». Как только загрузка закончится — вы увидите соответствующую надпись. Вот и все — теперь читать новости можно без интернета!
Не забывайте также чистить данные, ведь новости занимают место в вашем телефоне! Мы добавили удобный способ очистки данных приложения. Сделать это можно на том же экране в настройках — «Офлайн-режим».
Авторизация через Google+
На этом обновления не закончились, у нас есть ещё одна отличная новость:
Будьте в курсе самых свежих новостей вместе с
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нам не терпится рассказать о новой версии приложения "Новости TUT.BY" для Android!
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии