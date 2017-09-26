ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Максим планировал побег с 7 лет: что говорят соседи пропавшего мальчика

27.09.2017 09:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

ГРОДНО, 27 сен — Sputnik, Валерия Соловьева. Пропавший в пуще Максим Мархалюк думал о побеге из дома, причем давно. Об этом рассказывают жители деревни Новый Двор, в окрестных лесах которой уже вторую неделю ищут 10-летнего мальчика. Многие уверены: ребенок не потерялся, а осознанно ушел из дома.

Зачем идти в лес на ночь глядя?

"Я видела в субботу Максима в деревне. Часов в пять вечера. Я перед этим в лесу была. Вышла, а тут Максим едет. Я ему: "Не бойся, Максимка, Рекс не кусается". А он говорит, мол, "я и не боюсь", — рассказывает жительница Нового Двора Валентина Александровна, с ее сыном дружил Максим и часто приходил к ним в гости.

По словам собеседницы Sputnik, ее подруга рассказывала, что в этот же день, но уже после 19 часов, видела, как Максим катался в центре деревни. А потом — как сквозь землю провалился, все говорили, что он в лес ушел. Но женщина уверена, что отправляться в лес так поздно — это не похоже на Максима. Ведь в восемь часов вечера в это время года уже смеркается, а в темноту мальчик не захотел бы идти.

"Он такой немножко трусливый был. Даже моего щенка боялся. Когда к нам приходил, то обычно возле ворот станет и зовет: "Илюша!" или "Тетя Валя!". И я уже выйду и его провожу в дом. А чтобы в лес ночью ему пойти — это вряд ли", — добавляет Валентина Александровна.

Многие в деревне сходятся во мнении, что если бы в тот вечер ребенок был в лесу, то он нашелся бы. Ведь поиски начались сразу же и продолжались даже ночью. А блуждающий по ночному лесу ребенок не смог бы далеко уйти.

Строил планы о побеге три года

Сельчане предполагают, что мальчик мог чего-то сильно испугаться. И не зубров, а, например, грядущего наказания за какую-то провинность. "Может, он родителей испугался?" — рассуждают соседи и рассказывают один говорящий пример.

В прошлом году Максим по какой-то причине поехал на озеро один, без родителей, пошел купаться и чуть не утонул. Его спасли отдыхающие рядом люди. В тот день родители его очень сильно наказали, говорят, даже побили.

Поговаривают, что тогда мальчик то ли всерьез, то ли из-за обиды сказал родителям: "Я с вами жить не буду и все равно убегу. Ничего мне не покупаете, все Саше (старшему брату — Sputnik)".

В деревне передают и слова родной бабушки Максима, которая рассказывала, как внук несколько лет назад, когда ему было 7 или 8 лет, говорил: "Я все равно удеру из дома". Бабушка ему: "Тебя же найдут". А он: "Не найдут, я уйду в болота". И потом он периодически говорил, что у него есть такой план.

Другая жительница Нового Двора Татьяна Петровна рассказала, что ребенок в последнее время изменился.

"С моим внуком Максим с пяти лет дружит. Всегда вместе, когда он на каникулах. А в этом году внук сказал, что не будет больше дружить. Что Максим курить начал, вел себя по-другому. Может, подростковое это. Я жалею, что сразу родителям не рассказала, это внук очень просил не говорить никому", — вспоминает сельчанка.

При этом женщина несколько раз подчеркивает, что семья Максима очень положительная, благополучная, родители трудолюбивые.

Мог уехать

Основная версия, которой склонны верить жители Нового Двора, — что Максим уехал в другую местность, причем сделал это в тот же вечер или на следующее утро.

Деньги у ребенка, скорее всего, были. Даже местные ребятишки рассказывают, что в пуще их заработать очень легко. Например, можно продать ягоды или грибы.

А Максима все характеризуют как очень бойкого и целеустремленного мальчишку. Рассказывают, что он часто ходил в лес.

Татьяна Петровна рассуждает: "Столько раз с тепловизорами искали, с собаками ходили, да и людей сколько по лесу на выходных прошло. Наши постоянно ходят. Если бы мальчик был здесь, то нашли бы хоть какие-то следы".

Слухи о том, что в разное время видели ребенка то в лесу, то на дороге, соседи считают выдумками. И сразу же спрашивают: "Если увидели ребенка, почему не догнали? Взрослые же люди. А получается, что увидели и разрешили уйти".

Многие местные постоянно самостоятельно отправляются в лес искать Максима.

"Душа болит за мальчика и за семью. Мы тоже ночами не спим. Я каждый день и днем, и вечером иду в лес, зову его. Вот и теперь тоже иду, может, что-то найдется", — добавляет Валентина Александровна.

Напомним, что Максим Мархалюк пропал 16 сентября, был объявлен в общереспубликанский розыск. 26 сентября СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения ребенка. Максим до сих пор не найден. Основная версия милиции — мальчик заблудился в лесу.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 320
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Максим Мархалюк, по словам жителей деревни Новый Двор, последние три года часто говорил, что хочет уйти из дома.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Новые функции "Новости TUT.BY": режим офлайн и возвращение Google+
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика