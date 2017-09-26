Когда-то танцевальная площадка «Березка» была чуть ли не главным местом для отдыха и развлечений в Горках. После республиканских «Дажынак» в 2012 году этот очаг культуры затух окончательно. На месте танцплощадки собирались делать автостоянку. Но сегодня знаменитая «Березка» больше напоминает свалку, чем место для знакомств.





От места свиданий до помойки

Жители Горок вспоминают, как еще менее 10 лет назад летними вечерами под живую музыку на танцплощадке «Березка» знакомились и влюблялись, страдали, дружили и ревновали. Танцы на открытом воздухе под звездным небом кружили голову нескольким поколениям. Последняя молодежная дискотека была здесь лет шесть назад.

После республиканских «Дажынак» в Горках этот очаг культуры затух окончательно — сегодня знаменитая «Березка» раскурочена, испоганена и завалена мусором.

Печальное состояние культового когда-то места заметно издалека: стены строения щедро обезображены надписями, возле входа валяются мусор, битые стекло и кирпичи.

Попасть на заброшенную площадку совсем несложно: ворота распахнуты, а в ограждении отсутствует проем. Вдобавок снизу купола зияют отверстия — кто-то оторвал несколько железных листов.





Внутри «Березка» встречает мусором всех сортов — он здесь разбросан повсюду. А ведь совсем недавно «пятак» выглядел вполне пристойно. Двери выломаны, окна выбиты, помещения, где раньше хранилась аппаратура, превратились в отхожие места, повсюду — надписи и рисунки.

На сцене «Березки» кто только не выступал в былые времена — от «Сентября» 1970-х до «Резонанса» 2000-х. Сегодня на ней зажигают костры из вырванных из обшивки досок. Костры прогорают, оставляя после себя на сцене черные дыры, в которые потом летят пустые бутылки.

К опустевшему виду площадки, который открывается из-за забора, прохожие, видимо, уже привыкли.

Проходящая мимо девушка предположила, что раньше на месте «Березки» была «типа дискотека». На вопрос, стоит ли возродить танцплощадку, она искренне удивилась: «А зачем? И так есть места, где можно потанцевать».

— Это ж надо было так испохабить легендарное и великое место, — оценил нынешнее состояние бывшей танцплощадки Артем Петушков. Он помнит ее еще «живой». — Покойся с миром, «Березка». Очень жаль молодое поколение, которое так и не смогло ощутить прелести этого места.





— Мы проходили мимо, зашли и увидели, как на сцене еще костер тлел, — делится впечатлениями Виктория Куприянова. — Заглянули в будку, где раньше билеты продавали: там вообще ужас. Это ненормально, чтобы в центре города такая свалка была. Жаль, место было хорошим, есть что вспомнить.

«Сделать пока ничего не могу — ставят палки в колеса»

В 2012 году из танцплощадки планировали сделать автостоянку, но дальше намерений дело не продвинулось. В прошлом году территорию приобрел в собственность предприниматель Сергей Царев.





Новый хозяин «Березки» объясняет ее плачевный вид тем, что начать работу по переоформлению площадки в некое развлекательное пространство, где смогли бы приятно проводить время жители Горок, мешают проблемы с местными чиновниками от архитектуры.

— Сделать пока ничего не могу, тянут резину и ставят палки в колеса, — описал текущее положение дел бизнесмен.





Получить официальный комментарий о судьбе «пятака» в отделе архитектуры и строительства Горецкого райисполкома оказалось нелегкой задачей. Начальник отдела Сергей Котов несколько раз ссылался то на чрезмерную занятость, то на недостаточное владение информацией по данному вопросу.

А пока обе стороны кивают друг на друга, любимая многими танцплощадка стремительно приходит в упадок, представляя опасность для регулярно лазающих туда подростков.



