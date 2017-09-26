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Досуговый центр для пенсионеров открывают в агрородке под Гродно

27.09.2017 09:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Досуговый центр для пенсионеров с компьютерным залом и бильярдной открывают 29 сентября в агрородке Вертелишки под Гродно.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY, носит иллюстративный характер

«На территории Вертелишковского сельсовета проживает свыше 1,5 тыс. пенсионеров, более 700 из них — ветераны хозяйства. Многим, особенно одиноким и одиноко проживающим порой не хватает общения. Поэтому и было принято решение создать досуговый центр как место встреч для пенсионеров, особенно в осенний и зимний период, — рассказали в СПК „Прогресс-Вертелишки“. — Новостройка оборудовалась совместно с Гродненскими районным территориальным центром социального обслуживания населения».

Разместится центр в здании бывшей амбулатории, на переоборудование которой со стороны СПК было выделено свыше 200 тысяч рублей. В центре созданы тренажерный и бильярдный залы. Здесь же на базе компьютерного класса будут проводиться курсы информатики и компьютерной грамотности. Отдельные помещения отведены под игры в шахматы и шашки, а также для занятий прикладным искусством. Кроме того, будет организована работа массажного кабинета.

Как отметили в руководстве СПК «Прогресс-Вертелишки» центр будет развиваться и дальше: новые направления работы откроют исходя из пожеланий пенсионеров.

Открытие центра приурочили к Дню пожилых людей. К этой дате в Гродненской области стартовала и традиционная декада «Золотой возраст». В ее программе экскурсии, бесплатные просмотры кинофильмов и спектаклей, мастер-классы бисероплетения, соломоплетения, валяния, праздничные концерты, приемы ветеранов на предприятиях и в организациях, а также праздничные открытия.

 
Теги: Гродно
 
 
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Открытие центра приурочили к Дню пожилых людей. К этой дате в Гродненской области стартовала и традиционная декада "Золотой возраст".

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