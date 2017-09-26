В России убили гродненского музыканта. Друзья ищут деньги для доставки тела на родину

Тело гродненского музыканта Артема Самойлова, известного как Experimental Chemistry, нашли 23 сентября в поселке Ермаково Калининградской области, куда он отправился на заработки с друзьями. Подозреваемого в убийстве уже задержали сотрудники полиции. Пока идет следствие, друзья Артема ищут средства, чтобы помочь родственникам доставить тело гродненца в родной город, сообщает портал hrodna.life.





Артем и несколько других гродненцев отправились в Калининградскую область 1 сентября. Там парням обещали высокооплачиваемую работу и жилье. За три недели работодатели предоставили только последнее, но при этом постоянно обещали оформить документы и дать работу.

«Пока мы ждали работу, приходилось чем-то себя занимать. Ходили заниматься на турники, собирали грибы, яблоки, в местном старом клубе нам разрешили играть в настольный теннис, сделали небольшой ремонт в доме, в котором мы жили. Артём очень любил рыбачить, собирать грибы и яблоки, — рассказывает Евгений, друг Артема. — В один день возле магазина ко мне подошло несколько местных ребят, которым не понравилась моя борода. Обещали похоронить, если я её не сбрею. Среди них был такой Толик, местный заводила. От других жителей я узнал, что он постоянно участвовал в каких-то разборках и ему часто прилетало. Он и заявил мне: «В моей деревне никто не будет ходить с бородой!»

Гродненцы старались не обращать внимание на замечания местных хулиганов. Но угрозы не прекращались.

«В целом с местными мы дружили. В поселке жили люди в основном старшего возраста и маленькие дети, за которыми приезжал школьный автобус. Чем могли, мы помогали жителям, а они помогали нам: водой, продуктами, инструментом, приглашали в баню попариться. Но несколько человек постоянно на грузовике ездили, сигналили, выходили с молотком и угрожали», — добавляет Евгений.

В итоге гродненцам работы не дали. После трех недель в поселке они стали постепенно уезжать домой — билеты на самолет были на разные дни. Евгений с первой группой ребят прилетел в Беларусь 22 сентября. Артем с остальными должен был улететь через несколько дней.

«Я должен был вылетать из Калининграда в Минск в понедельник 25 сентября, а Артем в пятницу 22, но получилось так, что мы с Артемом случайно поменялись — бригадир купил мне билет на пятницу, а Артему на понедельник. Я улетел, а ребята остались. Вечером 23 сентября парни пошли играть в теннис в местный клуб. Артем после игры вышел покурить на улицу. Его долго не было, ребята вышли и обнаружили у входа в клуб тело в крови — это был Артем. Они быстро вызвали скорую, которая ехала 40 минут. По приезду медиков Артем еще дышал, но спасти его не удалось».

В ту ночь оставшиеся гродненцы не могли оставаться в поселке — это было опасно. Ребята уехали в Калининград и ночевали там на автомойке.

Полиция 25 сентября нашла предполагаемого убийцу Артема — того самого Толика, который постоянно угрожал гроднецнам. Идёт следствие. Тело Артема друзья и родственники забрать пока не могут, так как еще нет разрешения.

«На месте Артема должен был быть я, но судьба распорядилась так, что поменяла друзей местами. В итоге мы ничего не заработали, а только потеряли время и друга. Чтобы привезти тело Артема в Гродно, нужно пройти долгую процедуру. Как мне известно, сначала гроб с телом полетит из Калининграда в Москву, оттуда в Минск, и уже только потом на катафалке в Гродно. На все это нужны немалые средства, одни родители не смогут потянуть такие расходы. И мы — друзья Артема — просим помощи у гродненцев, которые его знали», — добавил Евгений.

Телефона Евгения: +375 25 9 295 041, +375 29 8 383 971.