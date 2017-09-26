Прокурор запросил для экс-замдиректора могилевского мясокомбината 9 лет колонии

Представитель гособвинения запросила для бывшего заместителя директора Могилевского мясокомбината Ольги Ногих 9 лет заключения и штраф в 50 базовых величин, или 1150 рублей.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В отношении замдиректора мясокомбината Ногих возбудили ряд уголовных дел за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. По информации следствия, с 2013-го по 2015 год обвиняемая похищала предназначенную для дегустации продукцию предприятия. Общая стоимость похищенного составила 1,3 млрд неденоминированных рублей.

Во время расследования уголовного дела ущерб был возмещен в полном объеме, уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Сейчас Ногих обвиняется также за присвоение либо растрату. Ей инкриминируется нанесение ущерба примерно на 1,6 млрд неденоминированных рублей.

26 сентября суд Октябрьского района завершил судебное следствие и перешел к прениям. Как заявила государственный обвинитель, вина Ногих во вменяемых преступлениях полностью доказана. Согласно материалам дела, продукция мясокомбината под видом направления на дегустацию продавалась через магазины, а деньги обвиняемая забирала себе.

— Она пользовалась тем, что подчиненные работники не могли отказать ей, и использовала их для совершения своих преступлений, — заявила прокурор. Гособвинитель отметила, что таким образом Ногих нанесла предприятию ущерб в размере около 1,46 млрд неденоминированных рублей. Кроме того, ущерб предприятию был нанесен и присваиванием обвиняемой служебного мобильного телефона, списанного как пришедший в негодность, но которым замдиректора мясокомбината пользовалась еще продолжительное время.

Представитель гособвинения просила суд приговорить Ольгу Ногих к 9 годам заключения в колонии общего режима, оштрафовать на 50 базовых величин (1 150 рублей) и запретить в течение пяти лет занимать определенные должности.

В свою очередь адвокат подсудимой указывала, что ее подзащитная полностью возместила ущерб предприятию, полностью осознала свою вину и раскаялась. Кроме того, Ногих везде характеризуется положительно, в частности в СИЗО, где содержится под стражей. К делу была приобщена характеристика из СИЗО, в которой администрация дает исключительно положительные характеристики арестованной.

Защитница также отмечала, что продукция, если и похищалась Ногих, то не для личных целей, а для дальнейшей презентации потенциальным оптовым клиентам, то есть для решения таким образом задач по продвижению продукции Могилевского мясокомбината. Адвокат просила суд применить к подзащитной статью 78 Уголовного кодекса, предусматривающую осуждение с условным неприменением наказания.

Следующее заседание по делу Ольги Ногих назначено на 12 октября.