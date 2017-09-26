В Бресте появилась первая велокофейня

Первая кофейня на колесах появилась на проспекте Машерова, пишет «Брестская газета».



Фото: Ирина Шатило

Решением горисполкома были определены четыре площадки, на которых могут размещаться стилизованные тележки. Кроме центрального проспекта, под мобильные объекты выделены места на пересечении улиц Куйбышева и Мицкевича (со стороны здания автовокзала), набережной Франциска Скорины и на перекрестке улиц Буденного с Советской.

Аукционные торги по продаже права заключения договоров аренды земельных участков площадью 5 кв. м прошли 14 июля. Первоначальная стоимость одного лота составляла всего 19 рублей.

Как ранее отметил директор КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью» Олег Хафизов, лоты под такой вид услуг выставлялись на аукцион в Бресте впервые.