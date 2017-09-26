|
В Витебске изменятся маршруты троллейбусов №6 и №7
27.09.2017 09:52 — Новости Общества | Tut.by
Со 2 октября в Витебске изменится движение троллейбусных маршрутов № 6 и № 7. На их пути появится улица Воинов-интернационалистов.
«Шестерка» будет ходить так: микрорайон Фрунзе — улица Терешковой — улица Петруся Бровки — улица Воинов-интернационалистов — проспект Черняховского — железнодорожный вокзал.
«Семерку» пустят по такому маршруту: микрорайон Фрунзе — улица Лазо — улица Терешковой — улица Петруся Бровки — улица Воинов-интернационалистов — проспект Черняховского — Смоленский рынок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На пути появится улица Воинов-интернационалистов.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии