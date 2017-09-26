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В Витебске изменятся маршруты троллейбусов №6 и №7

27.09.2017 09:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Со 2 октября в Витебске изменится движение троллейбусных маршрутов № 6 и № 7. На их пути появится улица Воинов-интернационалистов.

«Шестерка» будет ходить так: микрорайон Фрунзе — улица Терешковой — улица Петруся Бровки — улица Воинов-интернационалистов — проспект Черняховского — железнодорожный вокзал.

«Семерку» пустят по такому маршруту: микрорайон Фрунзе — улица Лазо — улица Терешковой — улица Петруся Бровки — улица Воинов-интернационалистов — проспект Черняховского — Смоленский рынок.

 
Теги: Витебск
 
 
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На пути появится улица Воинов-интернационалистов.

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