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В Новополоцке появились подземные контейнеры для сбора мусора
27.09.2017 09:51 — Новости Общества | Tut.by
Во дворах в Новополоцке установили 17 заглубленных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов.
Контейнеры на две трети заглубляют в землю, и на поверхности остается около метра емкости. Они имеют приличную вместимость (5 куб. м), экономят место на поверхности (один подземный резервуар заменяет 5−6 обычных).
Выглядят новые площадки для сбора мусора достаточно эстетично: контейнеры закрыты и снаружи облицованы отделочным материалом. Из таких емкостей мусор не выдувается ветром, его не разносят птицы и животные, внутрь не попадает вода, нет запаха. В итоге дворы становятся более аккуратными, улучшается санитарное состояние города.
Однако современный способ сбора мусора требует специального обустройства площадки и техники, которая выгружает содержимое таких резервуаров.
«В Новополоцке полностью оборудовали около половины новых мусорных площадок. В ближайшие две недели планируем завершить эту работу. Объявили тендер на приобретение манипулятора, который выгружает содержимое специальных мешков, расположенных внутри заглубленных контейнеров. Надеемся, что в ноябре сможем наладить полноценную работу», — отметил директор предприятия «Биомехзавод бытовых вторресурсов» Сергей Семенычев.
Новополоцк — пока единственный город в регионе, где устанавливают подземные мусорные контейнеры.
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Из таких емкостей мусор не выдувается ветром, его не разносят птицы и животные, внутрь не попадает вода, нет запаха.
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