В Витебске проведут горячую линию по вопросам соблюдения законодательства в ТСЖ

Комитет государственного контроля Витебской области 5 октября проведет горячую линию по вопросам деятельности товариществ собственников жилья (ТСЖ).

Сообщения о фактах неисполнения законодательства председателями ТСЖ, а также непринятия местными органами власти мер по защите прав членов товариществ будут принимать с 10.00 до 13.00 по телефону в Витебске: 8 0212 42-61-76.

Проведение горячей линии обусловлено тем, что в деятельности ТСЖ выявили системные нарушения. В КГК также отмечают, что за соблюдением председателями товариществ законодательства нет контроля со стороны ревизионных комиссий ТСЖ и местных органов власти. К таким выводам контролеры пришли после проверок 27 товариществ, проведенных в первом полугодии 2017 года.

В частности, председатели 16 товариществ не обеспечили сохранность средств, внесенных на счет ТСЖ за капремонт дома. Эти деньги использовались на другие цели (в том числе на оплату текущих расходов по техническому обслуживанию, покрытие убытков по электроэнергии, потребленной на работу лифтов).

Контролеры также отмечают неэффективность проверок, которые ежегодно проводят ревизионные комиссии ТСЖ. К примеру, одна из них не установила очевидный факт отсутствия бухучета.