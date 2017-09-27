Бывшего председателя Солигорского райисполкома будут судить

МИНСК, 27 сен — Sputnik. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Солигорского райисполкома, прокурор направил материалы дела в суд, об этом сообщила в эфире "Альфа радио" официальный представитель СК Юлия Гончарова.

В конце весны 2017 года СК РБ возбудил в отношении Александра Римашевского, который тогда возглавлял Солигорский райисполком, уголовное дело на основании материалов Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК). Чиновник был задержан и в последствии заключен под стражу и помещен в СИЗО в Минске.

"Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения", — сказала Гончарова.

По ее словам, с момента заключения под стражу мера пресечения Римашевскому не менялась, на имущество и деньги обвиняемого наложен арест.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на МВД Беларуси, Римашевский был задержан с поличным сотрудниками ГУБОПиК на автомобильной дороге вблизи деревни Камень Копыльского района Минской области в момент получения взятки в размере 2,7 тысячи долларов США.