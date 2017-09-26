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В Пинске установят статую полешука

27.09.2017 10:43 — Новости Общества | Tut.by  
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В Пинске на пешеходной части улицы Ленина у дома № 2 установят памятник полешуку, сообщает Медиа-Полесье.


Место установки памятника. Фото: Медиа-Полесье

Композицию откроют 30 сентября в 12.00. «Полешук» — собирательный образ жителя полесских весак, который приехал в город на кирмаш.

Памятник и его местоположение вызвали неоднозначную реакцию среди коренных пинчуков. Ведь современная улица Ленина раннее была Большой Киевской и Пилсудского, по которой «шпацыравали» горожане, а не селяне. Пинский речной кирмаш размещался почти рядом у коллегиума иезуитов, и городские торговые ряды местились на «рынке» главной площади города (теперь площадь Ленина).

Исходя из смыслового посыла новой скульптуры выходит, что пинчуки были селянами, хотя городу по летописным упоминаниям исполняется 920 лет.

 
 
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Памятник и его местоположение вызвали неоднозначную реакцию среди коренных пинчуков.

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