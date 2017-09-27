В Беловежской пуще продолжается поиск ребенка

27 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Поиски пропавшего в Беловежской пуще 10-летнего мальчика продолжаются: милиционеры из трех районов прочесывают лес. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

"Сегодня с задействованием личного состава Свислочского, Берестовицкого и Волковысского районных отделов внутренних дел будет обследовано 4 кв.км преимущественно заболоченной местности. Всего в поисковой операции совместно со спасателями МЧС примут участие порядка трехсот сотрудников из числа правоохранителей", - отметили в пресс-службе УВД.

В милиции в очередной раз акцентировали внимание на недопустимости распространения слухов о том, что мальчика видели или он якобы найден. Дезинформация только вредит поисковым мероприятиям. За полной и достоверной информацией следует обращаться к официальным источникам.

Житель агрогородка Новый Двор Свислочского района Максим Мархалюк 16 сентября отправился в лес за грибами и домой не вернулся. С тех пор поиски в Беловежской пуще не прекращаются.-0-