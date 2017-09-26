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Отвлечь детей от планшетов, а родителей от дивана. В Гомеле возрождают забытые дворовые игры
27.09.2017 11:13 — Новости Общества | Tut.by
«Пацаны, там выбивало!» — слышится звонкий возглас, и уже через мгновенье несколько разновозрастных сорванцов с любопытством наблюдают, как их приятели уворачиваются от мяча. В футбол на этой детской площадке гоняют регулярно, а вот другие виды развлечений под открытым небом, когда-то объединяющие целые дворы, незаслуженно забыты. Возродить к ним интерес вызвались взрослые.
Первый дворовый турнир по выбивало организовал «
— Сегодняшние дети уже просто так не выйдут на улицу, как это было в нашем детстве. У них есть планшеты, телефоны и PlayStation. Нужна помощь взрослых. Им не надо рассказывать, учить, заставлять, важно личным примером показать как, имея всего один мяч, можно круто проводить время, — объясняет суть проекта его вдохновитель Сергей Бычков. Сам он сегодня на площадке с женой и двумя детьми.
Судья турнира — директор школы № 12 Вячеслав Антоненко сетует: сегодня во дворах не знают, что такое «Американка», «Селедка», «33». Дети не виноваты — просто в какой-то момент взрослые перестали передавать опыт по наследству. А потому начинать надо с них.
— Мой отец — простой рабочий на Сельмаше, но после смены он брал клюшки или мячи, и мы шли во двор. Считаю, что сегодня взрослые неправильно расставляют приоритеты. Родители либо лежат на диване, либо платят бешеные деньги, чтобы возить ребенка по престижным секциям, забывая о том, что есть такие дворы.
Организаторы соревнования мечтают о том, чтобы к следующему разу в каждой команде присутствовало хотя бы по одному родителю. Тогда и престиж турнира автоматически поднимется. «Ведь выбить в выбивало взрослого для ребенка — все равно что выиграть Кубок мира. По крайней мере так было в нашем детстве», — вспоминают события 30-летней давности устроители турнира.
В дальнейших планах активистов «Совета отцов Гомеля» организовать турниры и по другим забытым дворовым забавам — лапте, салкам, казакам-разбойникам, а также популяризировать современные — фрисби, стритбол и воркаут.
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"Сегодняшние дети уже просто так не выйдут на улицу, как это было в нашем детстве. У них есть планшеты, телефоны и PlayStation".
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