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В Минске нашли парня, который нападал на женщин в подъездах и пытался раздеть. Розыск пострадавших
27.09.2017 11:43 — Новости Общества | Tut.by
Столичные правоохранители нашли парня, который
Напомним, 13 сентября мы писали о том, что милиция разыскивает парня, который нападал на женщин между этажами в жилых домах и пытался раздеть. При этом никаких угроз и требований в их адрес он не высказывал. Девушки оказывали сопротивление и он убегал.
Правоохранители установили, что на девушек нападал 27-летний Евгений Данилович. Так, 11 сентября с 19.00 до 19.30 в доме № 36 по улице Кунцевщина он толкнул 37-летнюю женщину, приспустил ее одежду и дотрагивался руками до внутренней стороны бедра, ягодиц и талии.
После этого он перешел в подъезд дома по Матусевича, 55 и с 20.00 до 20.20 напал на 28-летнюю девушку. «С применением насилия, выразившегося в удержании ее корпусом тела, совершил иные действия сексуального характера вопреки ее воле», — сообщает СК.
Даниловича нашли и завели на него уголовное дело по ч.1 ст. 339 (Хулиганство) и ч.1 ст. 167 (Насильственные действия сексуального характера) УК РБ.
Кроме того, правоохранители располагают информацией о причастности Даниловича к совершению двух аналогичных преступлений. Есть также основания полагать, что количество фактов противоправной деятельности обвиняемого может быть больше.
Следователи просят всех, кто что-нибудь знает о противоправных действиях Даниловича, сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 256-21-95, 389−55−55, 8 (029) 614-52-32. Анонимность гарантируется.
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На 27-летнего парня завели уголовное дело по двум статьям.
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