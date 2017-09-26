В Минске нашли парня, который нападал на женщин в подъездах и пытался раздеть. Розыск пострадавших

Столичные правоохранители нашли парня, который нападал на женщин в подъездах во Фрунзенском районе и пытался раздеть. Об обстоятельствах и местах этих нападений сообщает Следственный комитет.



Фото с сайта sk.gov.by

Напомним, 13 сентября мы писали о том, что милиция разыскивает парня, который нападал на женщин между этажами в жилых домах и пытался раздеть. При этом никаких угроз и требований в их адрес он не высказывал. Девушки оказывали сопротивление и он убегал.

Правоохранители установили, что на девушек нападал 27-летний Евгений Данилович. Так, 11 сентября с 19.00 до 19.30 в доме № 36 по улице Кунцевщина он толкнул 37-летнюю женщину, приспустил ее одежду и дотрагивался руками до внутренней стороны бедра, ягодиц и талии.

После этого он перешел в подъезд дома по Матусевича, 55 и с 20.00 до 20.20 напал на 28-летнюю девушку. «С применением насилия, выразившегося в удержании ее корпусом тела, совершил иные действия сексуального характера вопреки ее воле», — сообщает СК.

Даниловича нашли и завели на него уголовное дело по ч.1 ст. 339 (Хулиганство) и ч.1 ст. 167 (Насильственные действия сексуального характера) УК РБ.



Фото с сайта guvd.gov.by

Кроме того, правоохранители располагают информацией о причастности Даниловича к совершению двух аналогичных преступлений. Есть также основания полагать, что количество фактов противоправной деятельности обвиняемого может быть больше.

Следователи просят всех, кто что-нибудь знает о противоправных действиях Даниловича, сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 256-21-95, 389−55−55, 8 (029) 614-52-32. Анонимность гарантируется.