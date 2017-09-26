В столице ищут мужчину, которому выдали лишние 1700 долларов в обменнике

Столичные правоохранители разыскивают мужчину, которому по ошибке выдали лишние 1700 долларов в обменнике. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.

Сообщается, что 15 сентября мужчина зашел в банк на проспекте Газеты Звязда и обменял российские рубли на доллары. Кассир по ошибке выдал ему лишние 1721 доллар.

Приметы мужчины: на вид 50−55 лет, плотного телосложения, волос темный короткий с проседью. Был одет: пиджак темного цвета, голубая рубашка, синие джинсы.

Если вы узнали изображенного на фото мужчину или располагаете какой-нибудь информацией о его местонахождении, милиция просит обращаться в Московское РУВД лично (улица Грушевская, 9) или по телефонам: 8 (029) 696-75-05, 102.