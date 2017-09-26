﻿ В столице ищут мужчину, которому выдали лишние 1700 долларов в обменнике. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В столице ищут мужчину, которому выдали лишние 1700 долларов в обменнике

27.09.2017 12:01 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Столичные правоохранители разыскивают мужчину, которому по ошибке выдали лишние 1700 долларов в обменнике. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.

Сообщается, что 15 сентября мужчина зашел в банк на проспекте Газеты Звязда и обменял российские рубли на доллары. Кассир по ошибке выдал ему лишние 1721 доллар.

Приметы мужчины: на вид 50−55 лет, плотного телосложения, волос темный короткий с проседью. Был одет: пиджак темного цвета, голубая рубашка, синие джинсы.

Если вы узнали изображенного на фото мужчину или располагаете какой-нибудь информацией о его местонахождении, милиция просит обращаться в Московское РУВД лично (улица Грушевская, 9) или по телефонам: 8 (029) 696-75-05, 102.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Я из раковой семьи, болезнь настигла в 67 лет, и я жива". О чем говорила в Минске Людмила Улицкая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика