Не агрессивный, любил компьютерные игры. В Вороново подростка подозревают в убийстве матери мечом

Трагедия, которая произошла в Вороново 19 сентября, сейчас тема номер один в разговорах жителей райцентра. 17-летний Руслан подозревается в убийстве своей матери. По версии следствия, подросток убил женщину самодельным мечом.

В колледже, где учится парень, о нем говорят только положительно: активный, хороший, толковый.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

— Он участвовал в наших общественных мероприятиях, нормально учился, агрессии не проявлял, — говорят преподаватели, — В общем, хороший мальчик.

Друзья подростка также не замечали за ним каких-либо отклонений.

Как и многие другие подростки, Руслан любит играть в компьютерные игры. На его страничках в социальных сетях много коллажей, где тинейджер предстает героем фантастических сюжетов, в которых используется различное оружие. В том числе, парень изображен и с мечам в руках.

По данным следствия, предполагаемое оружие преступления самодельный меч :

— Обнаружено и изъято предполагаемое орудие убийства и ряд иных вещественных доказательств, по которым назначен спектр экспертиз, в т.ч. судебно-медицинская и криминалистические, результаты которых будут способствовать установлению причины смерти женщины и развитию событий произошедшего, — рассказали в СК.

Мальчик жил вместе с мамой и младшим братом. Семья полная — отец работает в Москве, но часто приезжает домой.

— Простая семья, достаточно обеспеченная, — говорят в колледже.

Мать подростка Лариса работала помощником врача-эпидемиолога.

В Вороновском районном центре гигиены и эпидемиологии рассказали, что женщина была в отпуске, и ее не сразу хватились. Правда, до выхода на работу звонили ей по рабочим вопросам, но телефон женщины был вне зоны доступа. 25 сентября Лариса не вышла на работу, тогда ее сослуживцы забили тревогу.

Через какое-то время Руслан рассказал милиции, что 19 сентября он убил свою мать, нанеся ей несколько ударов по голове самодельным мечом. После показал кустарник недалеко от дома, где спрятал тело — там и была обнаружена мертвая женщина.

— 11 сентября, во время своего отпуска, Лариса к нам заходила, тогда мы ее видели в последний раз. Она была в хорошем настроении, — говорят коллеги.

Сейчас подросток задержан и находится в статусе подозреваемого, будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Следователи и эксперты и дальше работают над раскрытием этого преступления.