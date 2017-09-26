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"Вся территория уже отработана". В Беловежской пуще продолжаются поиски мальчика
27.09.2017 12:46 — Новости Общества | Tut.by
В Беловежской пуще двенадцатый день
— Местные жители волнуются, и сейчас мы реагируем на любые их версии, где мог бы находится ребенок и что с ним случилось. Сегодня день начался, как и все предыдущие. Координатор отряда принял участие в брифинге. Задачи поставлены. Работаем дальше, — командир поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергей Ковган.
Конечно, по сравнению с выходными, людей, занятых в поиске, стало меньше, но волонтеры все-равно приезжают в Новый двор.
Вся территория, где бы мог находится мальчик, отработана. Сейчас некоторые участки леса, где уже проходили поисковые группы, но могли что-то пропустить, отрабатываются повторно. В частности, снова осматриваются заброшенные хутора и пустующие дома в отдаленных деревнях.
Напомним, вчера Следственный комитет
Криминальная версия исчезновения мальчика
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