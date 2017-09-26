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"Вся территория уже отработана". В Беловежской пуще продолжаются поиски мальчика

27.09.2017 12:46 — Новости Общества | Tut.by  
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В Беловежской пуще двенадцатый день продолжаются поиски 10-летнего Максима Мархалюка, который пропал в субботу, 16 сентября. Основная версия, которой придерживаются в штабе, — мальчик заблудился в лесу. Однако сейчас поисковики отрабатывают и другие версии. В частности, мальчик мог намеренно уйти из дома.


 — Местные жители волнуются, и сейчас мы реагируем на любые их версии, где мог бы находится ребенок и что с ним случилось. Сегодня день начался, как и все предыдущие. Координатор отряда принял участие в брифинге. Задачи поставлены. Работаем дальше, — командир поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергей Ковган.

Конечно, по сравнению с выходными, людей, занятых в поиске, стало меньше, но волонтеры все-равно приезжают в Новый двор.

Вся территория, где бы мог находится мальчик, отработана. Сейчас некоторые участки леса, где уже проходили поисковые группы, но могли что-то пропустить, отрабатываются повторно. В частности, снова осматриваются заброшенные хутора и пустующие дома в отдаленных деревнях.

Напомним, вчера Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи мальчика. Однако это не повлияло на интенсивность поиска — мальчика ищут в лесу, также, как и раньше.

Криминальная версия исчезновения мальчика пока не рассматривается. Максим еще не найден.


Напомним, мальчик пропал в Беловежской пуще вечером в минувшую субботу. Около 20.00 мальчик уехал на велосипеде в сторону леса возле деревни Новый Двор и пропал. Милиционеры обнаружили в лесу велосипед ребенка.

Милиция просит всех, кто может знать о местонахождении мальчика, сообщить по телефонам: 8 033 688-62-50, 8 029 572-30-12, 8 015 133-32-82 либо позвонить в ближайшее отделение милиции по тел. 102.

 
 
Ссылка на источник 105
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В Беловежской пуще двенадцатый день продолжаются поиски 10-летнего Максима Мархалюка, который пропал в субботу, 16 сентября. Основная версия, которой придерживаются...

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