В Беловежской пуще двенадцатый день продолжаются поиски 10-летнего Максима Мархалюка , который пропал в субботу, 16 сентября. Основная версия, которой придерживаются в штабе, — мальчик заблудился в лесу. Однако сейчас поисковики отрабатывают и другие версии. В частности, мальчик мог намеренно уйти из дома.





— Местные жители волнуются, и сейчас мы реагируем на любые их версии, где мог бы находится ребенок и что с ним случилось. Сегодня день начался, как и все предыдущие. Координатор отряда принял участие в брифинге. Задачи поставлены. Работаем дальше, — командир поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергей Ковган.

Конечно, по сравнению с выходными, людей, занятых в поиске, стало меньше, но волонтеры все-равно приезжают в Новый двор.

Вся территория, где бы мог находится мальчик, отработана. Сейчас некоторые участки леса, где уже проходили поисковые группы, но могли что-то пропустить, отрабатываются повторно. В частности, снова осматриваются заброшенные хутора и пустующие дома в отдаленных деревнях.

Напомним, вчера Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи мальчика. Однако это не повлияло на интенсивность поиска — мальчика ищут в лесу, также, как и раньше.

Криминальная версия исчезновения мальчика пока не рассматривается . Максим еще не найден.





Напомним, мальчик пропал в Беловежской пуще вечером в минувшую субботу. Около 20.00 мальчик уехал на велосипеде в сторону леса возле деревни Новый Двор и пропал. Милиционеры обнаружили в лесу велосипед ребенка. Милиция просит всех, кто может знать о местонахождении мальчика, сообщить по телефонам: 8 033 688-62-50, 8 029 572-30-12, 8 015 133-32-82 либо позвонить в ближайшее отделение милиции по тел. 102.