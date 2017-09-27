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Туристическая отрасль Беларуси сделала значительный шаг в развитии - Рыженков

27.09.2017 12:48 — Новости Общества | БелТА  
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Туристическая отрасль Беларуси сделала значительный шаг в развитии - Рыженков
Максим Рыженков. Фото из архива

27 сентября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Туристическая отрасль Беларуси сделала значительный шаг в развитии. Об этом заявил первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков сегодня на открытии международной туристической выставки "Турбизнес-2017" в Национальном выставочном центре "Белэкспо", передает корреспондент БЕЛТА.

Максим Рыженков отметил, что на первых выставках "Турбизнес" в основном презентовались возможности для посещения белорусами зарубежных государств. "Сделан значительный шаг вперед в развитии отрасли, которая за последние годы стала одной из самых динамично развивающихся в народном хозяйстве. Мы уже можем широко презентовать Беларусь нашим гостям. Им есть, где получить качественные услуги, и есть, что посмотреть", - сказал он.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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27 сентября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Туристическая отрасль Беларуси сделала значительный шаг в развитии. Об этом заявил первый заместитель главы...

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