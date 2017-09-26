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Из Екатеринбурга в Минск и обратно будет летать прямой самолет

27.09.2017 12:51 — Новости Общества | Tut.by  
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С 30 октября возобновлдяются прямые рейсы в Минск из российского Екатеринбурга. Как сообщает пресс-служба екатеринбургского аэропорта Кольцово, их будет выполнять авиакомпания «Ямал».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Рейсы в Минск будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Екатеринбурга в 22.00 (время местное), прилет в Минск в 23.20 по белорусскому времени. Из Минска в Кольцово можно будет улететь в 00.10, прибытие — в 05.10. Рейсы будут осуществляться на самолетах Sukhoi Superjet 100, сообщает пресс-служба аэропорта.

Прямые регулярные рейсы закрыли в 2015 году из-за снижения объемов перевозок. «Маршрут разработан с учетом максимально удобных стыковок в Кольцово», — добавили в пресс-службе.

 
Теги: Минск
 
 
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Рейсы в Минск будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам.

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