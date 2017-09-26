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Предприниматель из Витебска присвоил 120 тыс. долларов застройщиков, а потом скрывался от следствия

27.09.2017 13:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Житель Витебска присвоил около 120 тысяч долларов у заказчиков строительства домов, а потом скрылся от следствия. Через два года мужчину нашли в Москве, откуда экстрадировали, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по области Светлана Сахарова.

43-летний директор частного предприятия заключал с заказчиками договоры на оказание услуг по изготовлению оцилиндрованных срубов домов. Но, получив от них деньги, мужчина создавал видимость строительства. Некоторым потерпевшим показывал один и тот же сруб на участке в Витебском районе. После этого просил у клиентов еще денег — якобы для окончания работы.

Потерпевшими по делу признаны 5 жителей Витебска и Минской области. С ноября 2010 года по март 2015-го подозреваемый присвоил у них около 120 тысяч долларов.

Кроме этого, в марте 2014 года обвиняемый взял в пользование у знакомого финский деревообрабатывающий оцилиндровочный комплекс стоимостью более 7,4 тысячи рублей, но потом продал его.

В декабре 2015 года мужчине предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, а также растрате имущества в крупном размере.

Однако фигурант дела скрылся от следствия, и его объявили в международный розыск. Мужчину арестовали в Москве, а в марте экстрадировали в Беларусь.

Расследование дела завершено, материалы уголовного дела переданы в суд.

 
Теги: Витебск
 
 
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Потерпевшими по делу признаны 5 жителей Витебска и Минской области. С ноября 2010 года по март 2015-го подозреваемый присвоил у них около 120 тысяч долларов.

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