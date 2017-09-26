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На Нарочи задержан браконьер за незаконную ловлю угря. Мужчине грозит до шести лет

27.09.2017 15:07 — Новости Общества | Tut.by  
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В Мядельском районе задержан 43-летний рыбак, который занимался добычей рыбы противозаконным способом. Среди его улова инспекторы обнаружили и угря, который относится к особо охраняемому виду.


Как сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, Мядельским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о незаконной добыче угря.

Жителя Мядельского района госинспекторы охраны животного и растительного мира задержали на озере Нарочь. Мужчина занимался добычей рыбы, используя запрещенное орудие рыболовства, принципы которого основаны на использовании электромагнитного поля. Таким образом он добыл 8 особей угря и 2 линя, общим весом 10 кг.

Сумма вреда, причиненного окружающей среде, составила более 20 700 рублей.


Мужчина задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Незаконная добыча рыбы или других водных животных, в том числе с использованием орудий лова, принципы работы которых основаны на использовании электромагнитного поля, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере).

За незаконный вылов и нанесенный вред окружающей среде следствием наложен арест на имущество подозреваемого. Орудия и предметы, используемые для незаконной ловли, изъяты и направлены на экспертизу.

За совершенное преступление браконьеру грозит до шести лет лишения свободы.

 
 
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Таким образом он добыл 8 особей угря и 2 линя, общим весом 10 кг.

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