Областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки» пройдет в Кличеве 7 октября, сообщает сайт Могилевского облисполкома . Ранее сообщалось о намерении провести праздник в конце сентября.



«Дожинки» в Мстиславле, 2016 год. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

На подготовку Кличева к региональным «Дожинкам» областной бюджет выделил около 10 млн рублей. В райцентре начали капитальный ремонт зданий Дома культуры и школы искусств, построенных в конце 1940-х годов. Кличевское ЖКХ при поддержке жителей города благоустраивает городской парк. Капитально ремонтируют 13 жилых домов. Асфальтируются улицы.

В честь «Дожинок» в Кличеве появится бронзовый арт-объект «Рог изобилия» авторства могилевского скульптора Андрея Воробьева.



Фото с сайта bryansktoday.ru

Программа «Дожинок-2017» в Кличеве (в ней могут быть изменения):

09.00 — торжественное богослужение в Свято-Благовещенском храме Кличева;

9.00 — 22.00 — работа праздничных площадок, объектов торговли и общественного питания;

09.15 — открытие памятного знака военным журналистам Могилевщины (городской парк);

11.20 — открытие арт-объекта «Рог изобилия» (Центральная площадь);

11.50 — праздничное шествие передовиков жатвы 2017 года (улица Ленинская);

12.00 — торжественное открытие областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дожинки-2017» (главная сцена);

12.15 — 14.00 — церемония чествования победителей областного соревнования за достижение лучших показателей в развитии агропромышленного комплекса и праздничный концерт (главная сцена);

14.30 — 17.30 — спортивный праздник «Навстречу II Европейским играм 2019 года» с показательными выступлениями мотоболистов, авиамоделистов и парашютистов (спортивный комплекс Кличевского государственного аграрно-технического колледжа);

14.00 — 15.15 — концерт ансамбля танца, музыки и песни «Белыя росы» (главная сцена);

15.30 — 16.00 — концерт Искуи Абалян (главная сцена);

16.30 — 17.30 — концерт заслуженного коллектива Беларуси ансамбля «Сябры» под управлением Народного артиста Беларуси Александра Ярмоленко (главная сцена);

17.45 — 18.45 — концерт Алексея Хлестова (главная сцена);

19.00 — 22.00 — концерт коллективов и исполнителей Могилевской областной филармонии с участием финалистки шоу «Академия талантов» Валерии Зверевой (главная сцена);

22.00 — 22.10 — праздничный фейерверк (центральная площадь).