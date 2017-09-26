В Барановичах третьи сутки разыскивают 27-летнего парня, который ушел из дома и пропал

В Барановичах устанавливается местонахождение 27-летнего Анатолия Тюкова, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».



Фото: ПСО «Ангел»

24 сентября около 8.30 молодой человек ушел из дома на улице Тельмана в неизвестном направлении и не вернулся. С родными и близкими на связь с тех пор не выходил. По сегодняшний день его местонахождение неизвестно.