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В Барановичах третьи сутки разыскивают 27-летнего парня, который ушел из дома и пропал

27.09.2017 15:30 — Новости Общества | Tut.by  
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В Барановичах устанавливается местонахождение 27-летнего Анатолия Тюкова, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».


Фото: ПСО «Ангел»

24 сентября около 8.30 молодой человек ушел из дома на улице Тельмана в неизвестном направлении и не вернулся. С родными и близкими на связь с тех пор не выходил. По сегодняшний день его местонахождение неизвестно.

 
 
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