|
В Барановичах третьи сутки разыскивают 27-летнего парня, который ушел из дома и пропал
27.09.2017 15:30 — Новости Общества | Tut.by
В Барановичах устанавливается местонахождение 27-летнего Анатолия Тюкова,
24 сентября около 8.30 молодой человек ушел из дома на улице Тельмана в неизвестном направлении и не вернулся. С родными и близкими на связь с тех пор не выходил. По сегодняшний день его местонахождение неизвестно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На связь с родными пропавший не выходил.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии